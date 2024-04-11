"Така приголомшлива": Кріс Дженнер у шикарній сукні D&G сходила на побачення з бойфрендом

Дітям телеведучої Кріс Дженнер подобається вибір матері. Пара разом уже 10 років.

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Американська теледіва Кріс Дженнер та її давній партнер Корі Гембл влаштували фурор, представивши гламурний образ для свого побачення, повідомляє Daily Mail.

68-річна зірка реаліті-шоу одягла сукню Dolce and Gabbana середньої довжини з довгими рукавами та ефектним білим коміром. Свій образ знаменитість доповнила високими замшевими чобітьми до стегна від бренду Chanel. З прикрас на телеведучій були кілька масивних каблучок з дорогоцінним камінням. Вона нанесла сяючий макіяж, зробивши акцент на очі. Її фірмове коротке волосся кольору воронячого крила було стильно укладене набік. Кріс, взявши Корі під руку, загадково посміхалася.

43-річний Гембл виглядає серйозним у своєму чорному костюмі, туфлях і золотому годиннику на зап'ясті.

Кріс, який працює з Гембл уже десять років, підписав пост "Вечір побачення", додавши два смайлики з чорними сердечками. Пост став хітом, її дочка Хлоя Кардаш'ян прокоментувала: "Мамо, ти така приголомшлива".

Зірка реаліті-шоу зустрічається з Корі з 2014 року і називає його "найбільшим хлопцем", який завжди дає їй "силу", коли вона її потребує.

"Він найбільший хлопець, і він просто приголомшлива підтримка для мене. Він дійсно дає мені багато сил і розуміння. Він чудовий резонатор. І він любить моїх дітей і мою маму, і вони люблять його", — зазначила Дженнер.

Раніше, 17 лютого 2023 року, Кріс Дженнер викликала чутки про заручини, показавши каблучку з діамантом за $1,2 мільйона. Знаменитість блиснула каблучкою з величезним діамантом у День святого Валентина.