Просто космос: вышел трейлер комедии "Забери меня на Луну"

События фильма разворачиваются на фоне исторической посадки космического корабля "Апполон-11" на Луну. А главные роли сыграли Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум.

Related video

Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум будут любить и влиять на космические гонки 1960-х. Вышел официальный трейлер сатирической комедии "Забери меня на Луну" о первом полете человека на Луну.

В синопсисе фильма сказано, что когда космический корабль "Апполон-11" отправляется на Луну с Нилом Армстронгом, Майклом Коллинзом и Эдвином Олдрином на борту. В NASA начинают переживать, что полет потерпит крах. И талантливый маркетолог Келли Джонс (Скарлетт Йоханссон) начинает беспрецедентную промокампанию, чтобы исправить ситуацию.

Ченнинг Татум играет работника НАСА, который пытается сделать так, чтобы астронавты все же долетели до Луны. А его оппонентка делает все, чтобы прорекламировать миссию и сделать звезд из будущих покорителей космоса.

Но ситуация идет не по плану, и Келли усложняет работу над высадкой всей команде NASA. Однако когда Белый Дом решает, что миссия слишком важна, чтобы ее провалить, и Келли поручают снять фальшивое приземление на Луну как запасной вариант.

Трейлер сатирической комедии "Забери меня на Луну"

"Бескомпромиссная борьба за первенство начинается", — говорится в официальном синопсисе.

В комедии кроме Скарлетт Йоханссон ("Мстители", "Черная Вдова") и Ченнинга Татума ("Мачо и ботан", "Супер Майк") сыграли Вуди Гаррельсон, Джим Раш, Рэй Романо и другие. Скарлетт призналась, что работать с Ченнингом было очень приятно: "Ченнинг такой спокойный актер, добродушный и профессиональный. Влюбиться в него на экране было довольно легко. Он такой приятный человек. Келли и Коул — противоположности. Было весело сыграть эту динамику с Ченнингом", — рассказала недавно Йоханссон журналу People.

Режиссером выступил Грег Берланти, который ранее работал шоураннером, сценаристом и продюсером таких сериалов, как "Стрела", "Бортпроводница" и "Ривердейл". Сценарий написала Роуз Гилрой.

Фильм "Забери меня на Луну" выйдет в Украине 11 июля.

Интересно, что те, кто любят теории заговора, до сих пор не верят, что высадка все же состоялась и Армстронг спустился на поверхность Луны 21 июля 1969 года.

А Илон Маск недавно поделился идеями и планами по колонизации Солнечной системы. Он хочет, чтобы человечество осваивало Луну и Марс. И рассказал, как это будет выглядеть.