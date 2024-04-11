Просто космос: вийшов трейлер комедії "Забери мене на Місяць"

Події фільму розгортаються на тлі історичної посадки космічного корабля "Апполон-11" на Місяць. А головні ролі зіграли Скарлетт Йоганссон та Ченнінґ Татум.

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Скарлетт Йоганссон та Ченнінґ Татум будуть кохати та впливати на космічні перегони 1960-х. Вийшов офіційний трейлер сатиричної комедії "Забери мене на Місяць" про перший політ людини на Місяць.

В синопсисі фільму сказано, що коли космічний корабель "Апполон-11" вирушає на Місяць із Нілом Армстронгом, Майклом Коллінзом та Едвіном Олдріном на борту. У NASA починають переживати, що політ зазнає краху. І талановитий маркетолог Келлі Джонс (Скарлетт Йоганссон) розпочинає безпрецедентну промокампанію, щоб виправити ситуацію.

Ченнінґ Татум грає працівника НАСА, який намагається зробити так, щоб астронавти все ж долетіли до Місяця. А його опонентка робить все, щоб прорекламувати місію та зробити зірок із майбутніх підкорювачів космосу.

Але ситуація йде не за планом, і Келлі ускладнює роботу над висадкою усій команді NASA. Проте коли Білий Дім вирішує, що місія є надто важливою аби її провалити, і Келлі доручають зняти фальшиве приземлення на Місяць як запасний варіант.

Трейлер сатиричної комедії "Забери мене на Місяць"

"Безкомпромісна боротьба за першість розпочинається", — йдеться в офіційному синопсисі.

У комедії окрім Скарлетт Йоганссон ("Месники", "Чорна Вдова") та Ченнінґа Татума ("Мачо і ботан", "Супер Майк") зіграли Вуді Гаррельсон, Джим Раш, Рей Романо ті інші. Скарлетт зізналась, що працювати із Ченнінгом було дуже приємно: "Ченнінг такий спокійний актор, добродушний та професійний. Закохатися на нього на екрані було досить легко. Він така приємна людина. Келлі та Коул – протилежності. Було весело зіграти цю динаміку з Ченнінгом", — розповіла нещодавно Йоханссон журналу People.

Режисером виступив Ґреґ Берланті, який раніше працював шоуранером, сценаристом і продюсером таких серіалів, як "Стріла", "Бортпровідниця" і "Рівердейл". Сценарій написала Роуз Гілрой.

Фільм "Забери мене на Місяць" вийде в Україні 11 липня.

Цікаво, що ті, хто полюбляють теорії змови, досі не вірять, що висадка все ж відбулась і Армстронг спустився на поверхню Місяця 21 липня 1969 року.

А Ілон Маск недавно поділився ідеями та планами щодо колонізації Сонячної системи. Він хоче, щоб людство освоювало Місяць та Марс. І розповів, як це виглядатиме.