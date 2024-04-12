Анджелина Джоли вышла на красную дорожку с дочерью Вивьен (фото)

Мать и дочь вместе работали над адаптацией мюзикла для бродвейской постановки и теперь годры результатом.

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48-летняя американская актриса и продюсер Анджелина Джоли вместе со своей 15-летней родной дочерью Вивьен посетила долгожданную премьеру мюзикла "Аутсайдеров" на Бродвее, сообщает People.

Мероприятие состоялось в театре Бернарда Б. Джейкобса, и на красной дорожке оскароносная звезда позировала не только с Вивьен, но и с актерами шоу.

На премьере Джоли была в коричневом атласном платье в пол и накидкой в тон. В свою очередь Вивьен была в синем комбинезоне из тонкого денима.

Лдоли выбрала элегантную палитру цветов Фото: Getty

"Аутсайдері" – новая сценическая адаптация романа С. Э. Хинтона о взрослении 1967 года. Действие "Аутсайдеров" происходит в Талсе, штат Оклахома, в 1960-х годах, и рассказывает о братьях Понибое Кертисе (которого в этом мюзикле играет Броуди Грант), Дарреле Кертисе (Брент Комер), Sodapop "Soda" Кертисе (Джейсон Шмидт) и их группе друзей.

Сюжет мюзикла вращается вокруг конфликтов между группой гризеров и более обеспеченными подростками города, известными как Сокс.

Джоли в августе 2023 года впервые объявила, что работает ведущим продюсером нового мюзикла. Тогда она также сказала, что ее дочь Вивьен присоединится к постановке в качестве ассистента-волонтера. На постановку их вдохновил мюзикл, который они увидели в театре La Jolla Playhouse в Сан-Диего.

"Для меня было большой честью быть частью этого процесса. Я очень уважаю Бродвей и всех, кто там работает", – призналась она.

Предварительный просмотр шоу идет с 16 марта, и Джоли сказала, что она "очень рада, что зрители увидят" постановку.

"Я была в театре и наблюдала за первой реакцией, в том числе часто очень эмоциональной реакцией молодых людей. Это очень трогательно", — гордится Джоли.

Ранее Фокус писал, что Шайло Джоли-Питт, старшая родная дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, хочет попробовать себя в киноиндустрии. Она, по словам инсайдеров, "видит себя работающей за кулисами в Голливуде, продюсируя, как ее отец, или режиссируя, как ее мама".