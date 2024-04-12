Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку з дочкою Вів'єн (фото)

Мати і дочка разом працювали над адаптацією мюзиклу для бродвейської постановки і тепер радіють результату.

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48-річна американська акторка і продюсерка Анджеліна Джолі разом зі своєю 15-річною рідною донькою Вів'єн відвідала довгоочікувану прем'єру мюзиклу "Аутсайдерів" на Бродвеї, повідомляє People.

Захід відбувся в театрі Бернарда Б. Джейкобса, і на червоній доріжці оскароносна зірка позувала не тільки з Вів'єн, а й з акторами шоу.

На прем'єрі Джолі була в коричневій атласній сукні до підлоги і накидкою в тон. У свою чергу Вів'єн була в синьому комбінезоні з тонкого деніму.

Лдолі обрала елегантну палітру кольорів Фото: Getty

"Аутсайдері" — нова сценічна адаптація роману С. Е. Гінтона про дорослішання 1967 року. Е. Гінтона про дорослішання 1967 року. Дія "Аутсайдерів" відбувається в Талсі, штат Оклахома, у 1960-х роках, і розповідає про братів Понібоя Кертіса (якого в цьому мюзиклі грає Бровді Ґрант), Даррела Кертіса (Брент Комер), Sodapop "Soda" Кертіса (Джейсон Шмідт) та їхню групу друзів.

Сюжет мюзиклу обертається навколо конфліктів між групою грізерів і більш забезпеченими підлітками міста, відомими як Сокс.

Джолі в серпні 2023 року вперше оголосила, що працює провідним продюсером нового мюзиклу. Тоді вона також сказала, що її дочка Вів'єн долучиться до постановки як асистентка-волонтерка. На постановку їх надихнув мюзикл, який вони побачили в театрі La Jolla Playhouse у Сан-Дієго.

"Для мене було великою честю бути частиною цього процесу. Я дуже поважаю Бродвей і всіх, хто там працює", — зізналася вона.

Попередній перегляд шоу триває з 16 березня, і Джолі сказала, що вона "дуже рада, що глядачі побачать" постановку.

"Я була в театрі і спостерігала за першою реакцією, зокрема часто дуже емоційною реакцією молодих людей. Це дуже зворушливо", — пишається Джолі.

Раніше Фокус писав, що Шайло Джолі-Пітт, старша рідна дочка Бреда Пітта й Анджеліни Джолі, хоче спробувати себе в кіноіндустрії. Вона, за словами інсайдерів, "бачить себе працюючою за лаштунками в Голлівуді, продюсуючи, як її батько, або режисуючи, як її мама".