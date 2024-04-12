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Стиль жизни

Королева Летиция продемонстрировала яркий деловой образ (фото)

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Фото: Getty Images | Королева Летиция

Накануне стало известно, что мать короля Испании София попала в больницу. Впрочем, Филипп VI заверил, что с ней все хорошо.

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Королева Испании Летиция продемонстрировала яркий деловой ансамбль. Об этом пишет Daily Mail.

Монаршая персона посетила Национальную премию за инновации и дизайн в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии, Канарские острова, вместе со своим супругом, королем Филиппом VI.

Бывшая журналистка была одета в коралловый брючный костюм Boss, цена которого, по данным Royal Fashion Police, составляет 893 доллара (около 35 тысяч гривен).

Мама двоих детей продемонстрировала расстегнутый пиджак, белую блузку, а ее брюки были укорочены.

На ногах жены испанского короля были бежевые слингбэки от Magrit.

Королева Летиция и король Филипп VI Fullscreen
Королева Летиция и король Филипп VI
Фото: Getty Images

Летиция оставила свои темные волосы распущенными и сделала простой макияж, а пара золотых сережек PDPAOLA дополнила деловой образ.

Тем временем король Филипп VI был в темно-сером костюме с бледно-желтым галстуком с рисунком.

Королева Летиция Fullscreen
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Появление королевы и короля Испании состоялось лишь через день после того, как мать короля, королева София, была срочно доставлена в больницу в Мадриде из-за инфекции мочевыводящих путей. Несмотря на семейные проблемы, монаршая чета показала улыбку, приветствуя толпу и собравшихся школьников.

Королева Летиция

Ранее испанский король успокоил поклонников, сказав СМИ, что мама "очень здорова, весела и хочет, чтобы ее выписали как можно быстрее".

Королева Летиция и король Филипп VI с матерью монарха Fullscreen
Королева Летиция и король Филипп VI с матерью монарха Софией
Фото: Getty Images

София стала "королевой-матерью" после того, как ее муж король Хуан Карлос отрекся от престола в пользу их сына Филиппа в 2014 году.

Напомним, король и королева Испании посетили похороны двоюродного брата суверена.

Также Фокус писал о новой прическе королевы Летиции.