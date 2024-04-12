Королева Летиція продемонструвала яскравий діловий образ (фото)
Напередодні стало відомо, що мати короля Іспанії Софія потрапила до лікарні. Втім, Філіп VI запевнив, що з нею все добре.
Королева Іспанії Летиція продемонструвала яскравий діловий ансамбль. Про це пише Daily Mail.
Монарша персона відвідала Національну премію за інновації та дизайн у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарії, Канарські острови, разом зі своїм чоловіком, королем Філіпом VI.
Колишня журналістка була одягнена в кораловий штанний костюм Boss, ціна якого, за даними Royal Fashion Police, становить 893 долари (близько 35 тисяч гривень).
Мама двох дітей продемонструвала розстебнутий піджак, білу блузку, а її штани були укорочені.
На ногах дружини іспанського короля були бежеві слінгбеки від Magrit.
Летиція залишила своє темне волосся розпущеним і зробила простий макіяж, а пара золотих сережок PDPAOLA доповнила діловий образ.
Тим часом король Філіп VI був у темно-сірому костюмі з блідо-жовтою краваткою з малюнком.
Поява королеви та короля Іспанії відбулася лише через день після того, як мати короля, королева Софія, була терміново доставлена в лікарню в Мадриді через інфекцію сечовивідних шляхів. Попри сімейні проблеми, монарше подружжя показало посмішку, вітаючи натовп і зібраних школярів.
Раніше іспанський король заспокоїв стурбованих шанувальників, сказавши ЗМІ, що мама "дуже здорова, весела і хоче, щоб її виписали якнайшвидше".
Софія стала "королевою-матір’ю" після того, як її чоловік король Хуан Карлос зрікся престолу на користь їхнього сина Філіпа у 2014 році.
Нагадаємо, король та королева Іспанії відвідали похорон двоюрідного брата суверена.
Також Фокус писав про нову зачіску королеви Летиції.