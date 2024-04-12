Королева Летиція продемонструвала яскравий діловий образ (фото)

Напередодні стало відомо, що мати короля Іспанії Софія потрапила до лікарні. Втім, Філіп VI запевнив, що з нею все добре.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала яскравий діловий ансамбль. Про це пише Daily Mail.

Монарша персона відвідала Національну премію за інновації та дизайн у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарії, Канарські острови, разом зі своїм чоловіком, королем Філіпом VI.

Колишня журналістка була одягнена в кораловий штанний костюм Boss, ціна якого, за даними Royal Fashion Police, становить 893 долари (близько 35 тисяч гривень).

Мама двох дітей продемонструвала розстебнутий піджак, білу блузку, а її штани були укорочені.

На ногах дружини іспанського короля були бежеві слінгбеки від Magrit.

Королева Летиція та король Філіп VI Фото: Getty Images

Летиція залишила своє темне волосся розпущеним і зробила простий макіяж, а пара золотих сережок PDPAOLA доповнила діловий образ.

Тим часом король Філіп VI був у темно-сірому костюмі з блідо-жовтою краваткою з малюнком.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Поява королеви та короля Іспанії відбулася лише через день після того, як мати короля, королева Софія, була терміново доставлена в лікарню в Мадриді через інфекцію сечовивідних шляхів. Попри сімейні проблеми, монарше подружжя показало посмішку, вітаючи натовп і зібраних школярів.

Королева Летиція

Раніше іспанський король заспокоїв стурбованих шанувальників, сказавши ЗМІ, що мама "дуже здорова, весела і хоче, щоб її виписали якнайшвидше".

Королева Летиція та король Філіп VI з матірʼю монарха Софією Фото: Getty Images

Софія стала "королевою-матір’ю" після того, як її чоловік король Хуан Карлос зрікся престолу на користь їхнього сина Філіпа у 2014 році.

Нагадаємо, король та королева Іспанії відвідали похорон двоюрідного брата суверена.

Також Фокус писав про нову зачіску королеви Летиції.