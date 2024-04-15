Лучше, чем кофе: 10 продуктов, которые помогут утром быстро проснуться

Большинство людей утром ничего не могут сделать без чашки кофе и это неудивительно, так как кофеин является одним из самых популярных стимуляторов. Но есть продукты, которые дают даже больше энергии, чем кофе, являясь природными стимуляторами.

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Первое, что делает большинство людей, встав с постели, — отправляются на кухню, для того, чтобы приготовить чашку кофе и проснуться. Но вопреки всеобщему мнению, кофе совершенно не будит, а скорее не дает уснуть. Так происходит потому, что кофеин из кофе попадает в кровоток только через полчаса. Также есть некоторые натуральные продукты, которые обеспечивают необходимую вам энергию по утрам и тем самым укрепляют ваше здоровье. Об этом пишет Kukksi.

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Орехи

Фото: Freepik

Неважно, какие орехи вы выберите: миндаль, фундук, арахис или грецкие орехи, потому что все они содержат магний, витамины группы В и жирные кислоты омега-3. Эта комбинация мгновенно избавляет от усталости и сонливости.

Мята

Мята перечная и розмарин также положительно влияют на мозговую деятельность – это обеспечивает большее внимание и позволяет лучше концентрироваться. Вот почему мятный чай считается естественным стимулятором.

Бананы

Бананы — идеальный и очень полезный перекус между приемами пищи, так как они дают организму много энергии, а значит, и помогают взбодриться и проснуться. В основном это связано с содержащимися в нем углеводами. Магний и фолиевая кислота также являются важными питательными веществами.

Авокадо

Фото: Freepik

Будь то в виде пасты или просто так, авокадо дает организму много энергии. А все потому что фрукт богат минералами и витаминами.

Имбирь

Имбирь не только поможет при простуде, но и разбудит вас утром. Имбирь оказывает положительное влияние на иммунную систему, а также стимулирует кровообращение. Поэтому вместо привычной чашки кофе утром можно выпить имбирный лимонад.

Перец чили

Острота перца мгновенно влияет на кровообращение и обмен веществ. Через несколько минут после употребления острого перца или чили вы проснетесь, и эффект будет намного быстрее, чем от напитков с кофеином.

Цитрусовые

Фото: Freepik

Цитрусовые имеют аналогичный эффект с острой пищей. Высокое содержание витамина С заставляет вас проснуться практически сразу, поэтому добавьте к своему завтраку мандарины, киви, яблоки и грейпфруты.

Ягоды и йогурт

Какие бы ягоды вы не выбрали, все они обеспечивают организм быстрой энергией и содержат углеводы и фруктозу. Оптимальное сочетание – ягоды и натуральный йогурт – белки быстрее разбудят вас.

Темный шоколад

Шоколад также является одним из стимуляторов, но при условии, что содержание какао в нем не менее 60%. Какао увеличивает приток крови к мозгу, что значительно улучшает концентрацию. В 100 граммах какао содержится до 230 миллиграммов кофеина.

Вода

Фото: Pixabay

Достаточное обеспечение организма жидкостью крайне важно, особенно утром, потому что вода облегчает транспортировку кислорода и питательных веществ в мозг и обеспечивает высокую работоспособность и концентрацию. Кроме того, образующиеся продукты обмена выводятся утром со стаканом воды.

Напомним, диетологи рассказали, можно ли пить кофе натощак.

Ранее Фокус писал о том, что есть ряд продуктов, которых следует избегать утром,, чтобы начать день более здорово.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.