Стильный образ: королева Летиция появилась на публике в ярком льняном костюме (фото)

Жена короля Филиппа отправилась на Гран-Канарию в этом идеальном весеннем костюме-двойке. 51-летняя королева выглядела ярко и свежо, она еще раз продемонстрировала чувство стиля.

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Королева Летиция в сопровождении своего мужа короля Испании Филиппа 11 апреля приняла участие в церемонии вручения наград за дизайн и инновации 2023 года в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Она еще раз доказала свое мастерство относительно выбора одежды и умение носить брючные костюмы, пишет Hello Magazine.

Летиция и ее муж Филипп наградили лауреатов премии за инновационную профессиональную стратегию и рост бизнеса. Мероприятие началось с выступления журналистки Евы Марреро, ведущей церемонии, и видеоролика, демонстрирующего победителей 2023 года.

51-летняя королевская особа Испании была замечена в новом великолепном однобортном льняном пиджаке Boss в стиле "Jopeta" без подкладки, который она сочетала с подходящими брюками-сигаретами "Tefika". Чтобы разбавить персиково-коралловый комплект, Летиция надела кремовую блузку без рукавов с круглым вырезом, которая идеально сочеталась с брючным ансамблем.

Королева Испании Летиция Фото: Getty Images

Как всегда, жена короля Фелипе завершила свой образ парой обуви бежевого цвета с открытой пяткой с острым носком — туфлями Marian Gold Specchio Leather Slingback Pumps от ее любимого бренда Magrit. Из украшений на королеве было кольцо с драгоценными камнями и серьги PD Paola, очень похожие на пару ультрамодной версии герцогини Сассекской Меган Маркл. Летиция нанесла легкий макияж: подчеркнула глаза лиловыми тенями для век, а на губы нанесла полупрозрачную глянцевую помаду розового цвета. Ее волосы, как всегда, сияли и были аккуратно уложены.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что королева Летиция продемонстрировала идеальное розовое платье на весну. Королева вместе со своим мужем, королем Филиппом, посетила церемонию награждения людей искусства.