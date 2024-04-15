Стильний образ: королева Летиція з'явилася на публіці в яскравому лляному костюмі (фото)

Дружина короля Філіпа вирушила на Гран-Канарію в цьому ідеальному весняному костюмі-двійці. 51-річна королева мала яскравий і свіжий вигляд, вона вкотре продемонструвала почуття стилю.

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Королева Летиція у супроводі свого чоловіка короля Іспанії Філіпа 11 квітня взяла участь у церемонії вручення нагород за дизайн та інновації 2023 року в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія. Вона ще раз довела свою майстерність щодо вибору одягу та вміння носити брючні костюми, пише Hello Magazine.

Летиція та її чоловік Філіп нагородили лауреатів премії за інноваційну професійну стратегію та зростання бізнесу. Захід розпочався з виступу журналістки Єви Марреро, ведучої церемонії, і відеоролика, що демонструє переможців 2023 року.

51-річну королівську особу Іспанії помітили в новому чудовому однобортному лляному піджаку Boss у стилі "Jopeta" без підкладки, який вона поєднувала з відповідними штанами-сигаретами "Tefika". Щоб розбавити персиково-кораловий комплект, Летиція одягла кремову блузку без рукавів з круглим вирізом, яка ідеально поєднувалася з брючним ансамблем.

Королева Іспанії Летиція Фото: Getty Images

Як завжди, дружина короля Феліпе завершила свій образ парою взуття бежевого кольору з відкритою п'ятою і гострим носком — туфлями Marian Gold Specchio Leather Specchio Leather Slingback Pumps від її улюбленого бренду Magrit. З прикрас на королеві була каблучка з дорогоцінним камінням і сережки PD Paola, дуже схожі на пару ультрамодної версії герцогині Сассекської Меган Маркл. Летиція нанесла легкий макіяж: підкреслила очі ліловими тінями для повік, а на губи нанесла напівпрозору глянсову помаду рожевого кольору. Її волосся, як завжди, сяяло і було акуратно укладене.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що королева Летиція продемонструвала ідеальну рожеву сукню на весну. Королева разом зі своїм чоловіком, королем Філіпом, відвідала церемонію нагородження людей мистецтва.