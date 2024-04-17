"Мы подкупаем их": Майкл Дуглас дал редкий комментарий о взрослых детях

Взрослые наследники актерской пары уже живут отдельно от родителей. Впрочем, существует способ собраться вместе всей семье.

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79-летний американский актер Майкл Дуглас признался, как они с женой "подкупают" детей. Об этом пишет Today.

Поскольку 20-летняя Кэрис и 23-летний Дилан живут отдельно от родителей, Дуглас и 54-летняя Кэтрин Зета-Джонс предлагают им роскошные отпуска, чтобы увидеться с наследниками.

Многодетный отец признался, что их план работает.

"Мы с Кэтрин счастливы тем фактом, что наши дети Дилан и Кэрис все еще любят путешествовать с нами", — поделился Дуглас.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

"И вот мы только что закончили пять недель в Индии на Рождество. И мы всегда планируем следующий год, какими будут наши поездки и куда мы поедем", — добавил актер фильма "Игра".

По словам Дугласа, время с детьми приносит ему только удовольствие.

"Особенно, когда ты их не заставляешь. Я сказал: "Кэтрин, посмотри, они действительно хотят с нами потусоваться". Но у нас хорошие поездки. Мы подкупаем их хорошими местами", — пошутил Майкл.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с сыном Фото: Getty Images

В августе 2023 года семья ездила на Капри и останавливалась на яхте. Рождество и Новый год они встретили в Индии.

Кэтрин Зета-Джонс в Индии

Отметим, что Майкл Дуглас также стал отцом сына Кэмерона, 45 лет, которого родила бывшая жена актера Диандра Люкер.

На Кэтрин Зета-Джонс он женился в Нью-Йорке в 2000 году.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми встретили Новый 2024 год в Индии.

Также Фокус писал о том, как Кэтрин Зета-Джонс выглядит без макияжа.