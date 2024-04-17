"Ми підкуплюємо їх": Майкл Дуглас дав рідкісний коментар про дорослих дітей

Дорослі спадкоємці акторської пари вже живуть окремо від батьків. Втім, існує спосіб зібратися разом усій родині.

Related video

79-річний американський актор Майкл Дуглас зізнався, як вони з дружиною "підкуплюють" дітей. Про це пише Today.

Оскільки 20-річна Керіс та 23-річний Ділан живуть окремо від батьків, Дуглас та 54-річна Кетрін Зета-Джонс пропонують їм розкішні відпустки, аби побачитися зі спадкоємцями.

Багатодітний батько зізнався, що їхній план працює.

"Ми з Кетрін щасливі тим фактом, що наші діти Ділан і Керіс все ще люблять подорожувати з нами", — поділився Дуглас.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з дітьми Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

"І ось ми щойно закінчили п’ять тижнів в Індії на Різдво. І ми завжди плануємо наступний рік, якими будуть наші поїздки та куди ми поїдемо", — додав актор фільму "Гра".

За словами Дугласа, час з дітьми приносить йому лише задоволення.

"Особливо, коли ти їх не змушуєш. Я сказав: "Кетрін, подивися, вони справді хочуть з нами потусуватися". Але в нас хороші поїздки. Ми підкуплюємо їх хорошими місцями", — пожартував Майкл.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас із сином Фото: Getty Images

У серпні 2023 року родина їздила на Капрі і зупинялася на яхті. Різдво та Новий рік вони зустріли в Індії.

Кетрін Зета-Джонс в Індії

Зазначимо, що Майкл Дуглас також став батьком сина Кемерона, 45 років, якого народила колишня дружина актора Діандра Люкер.

З Кетрін Зета-Джонс він одружився в Нью-Йорку у 2000 році.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з дітьми зустріли Новий 2024 рік в Індії.

Також Фокус писав про те, як Кетрін Зета-Джонс виглядає без макіяжу.