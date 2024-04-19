Растительное, коровье или сливки: что добавлять в кофе, чтобы не набирать вес, — диетолог

Если вы хотите похудеть, то кроме питания, стоит пересмотреть и напитки, которые вы употребляете в течение дня, особенно это касается кофе. Диетолог Соломия Наум рассказывает Фокусу о том, какой кофе лучше пить во время похудения, и как различные добавки влияют на ваш вес.

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Американо с молоком, латте на кокосовом или эспрессо со сливками — у ценителей кофе разные вкусы и предпочтения, ведь в зависимости от добавленных ингредиентов, меняется не только вкус кофе, но и его пищевая ценность и польза для организма. Фокус спросил у диетолога-нутрициолога Соломии Наум, что лучше добавлять в кофе, чтобы не навредить своему здоровью и фигуре.

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Исследования показали, что потребление кофеина снижает риск заболевания болезнями Паркинсона и Альцгеймера, диабета, формирования камней, развития рака, приступов астмы, нарушения сердечного ритма, инсульта, цирроза печени. Также кофеин усиливает действие некоторых обезболивающих, но эти преимущества можно получить при условии употребления 1-2 чашек кофе в день.

"Чрезмерное потребление кофеина может навредить организму. Это и нарушение режима сна, слуховые галлюцинации, ухудшение усвоения минералов и витаминов (магния, цинка), повышение кровяного давления, обезвоживание, изменение цвета зубной эмали", — говорит диетолог.

Как кофе влияет на похудение?

Фото: Freepik

Эксперты часто говорят о том, что кофе является не напитком, а едой, если к нему добавить молоко, различные сиропы и сахар. Любые добавленные ингредиенты увеличивают калорийность этого напитка, что существенно влияет на суточную калорийность рациона. Именно поэтому, если вы хотите сбросить лишний вес, стоит тщательно выбирать кофейные напитки.

"Если говорить сугубо о похудении, то лучше всего выбирать просто черный кофе без молока, сахара и тому подобное. В таком кофе калорийность будет близкой к нулю", — говорит диетолог. "Если же речь идет о пользе для здоровья, то лучше отдавать предпочтение напитку с добавлением молока".

Соломия Наум отмечает, что молоко — питательный продукт, который является полезным для организма. Кроме того, молоко способно частично нейтрализовать действие кофеина, а это несомненный плюс для кофеманов, страдающих из-за высокого артериального давления или проблем с желудочно-кишечным трактом.

Кофе находится под запретом для тех, кто страдает гастритом, язвой, холециститом, гастродуоденитом, повышенной кислотностью и тому подобное.

"При язве желудка и гастрите, гипертонии, ИБС и тахикардии нельзя пить кофе, даже черный с добавлением молока", — советует диетолог.

К тому же старайтесь пить кофе дома, а не в кафе, ведь так вы можете контролировать качество и количество добавленных ингредиентов.

"Дома вы можете использовать качественные сливки, а не обычное молоко, а также всегда можете выбрать обезжиренный продукт", — отмечает Соломия Наум.

Кофе с цельным молоком

Фото: Freepik

Само по себе сочетание кофеина и молока не несет никакой угрозы организму, опасность кроется именно в сопутствующих ингредиентах, таких как сахар и молочные жиры.

"Черный кофе раздражает слизистую оболочку желудка, особенно, если пить его натощак. Зато молоко, наоборот, смягчает влияние кислот, содержащихся в кофе. К тому же молоко не влияет на содержание антиоксидантов в кофе, поэтому все его полезные свойства сохраняются", — говорит диетолог.

Кофе с растительным молоком

Фото: Freepik

Растительное молоко в последнее время стало очень модной альтернативой, которую считают полезнее цельного коровьего молока. Рисовое, овсяное, кокосовое, соевое, миндальное — выбор растительного молока очень большой, однако растительное вовсе не означает натуральное. К сожалению, большинство видов такого молока на полках супермаркетов имеют много добавленного сахара и других не очень полезных добавок.

"Среди растительного молока нет варианта, в котором совсем не было бы калорий. Наименее калорийным будет молоко из кешью и миндальное молоко, а наиболее калорийными — рисовое и овсяное", — говорит Соломия Наум.

Овсяные напитки считают лучшей немолочной альтернативой для кофе, а все из-за того, что они практически не отличаются от оригинала, хотя и имеют легкий овсяный привкус.

"Овсяное молоко имеет относительно низкое содержание жира и не содержит слишком много белка, что часто является проблемой напитков на растительной основе. Из-за содержания клетчатки это молоко является идеальным выбором для людей, которые хотят улучшить свое пищеварение", — говорит диетолог.

Рисовое молоко также отличная альтернатива, особенно для тех, у кого аллергия на орехи или сою. Считается, что это один из лучших немолочных вариантов молока для кофе, поскольку оно имеет очень легкий и нейтральный вкус.

Диетолог отмечает, что растительное молоко следует употреблять пациентам с непереносимостью лактозы и пациентам с аутоиммунным тиреоидитом.

Кофе со сливками

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Натуральные сливки содержат казеин, органические жирные кислоты, аминокислоты, витамины А, С, Е, D и витамины группы В. Диетологи считают, что питательные вещества из сливок усваиваются лучше, чем из молока, поэтому рекомендуют их как лучший заменитель молока для кофе. Сливки более жирные, поэтому вкус приготовленного напитка будет мягче. Кроме того, чтобы придать кофе сливочный привкус, достаточно небольшой порции сливок. Если вы хотите похудеть, стоит выбирать менее жирные варианты, поэтому 10% сливки — идеальный выбор.

Кому не рекомендуется употреблять кофе?

Некоторые люди ограничивают употребление кофе с молоком из-за того, что он негативно влияет на организм, вызывая проблемы и дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

"Сочетание кофе с молоком нельзя назвать опасным для здоровья, однако у людей с непереносимостью лактозы, этот напиток может спровоцировать дискомфорт и плохое самочувствие", — говорит Соломия Наум,

Фото: Pixabay

Также не рекомендуется употребление кофе при повышенной возбудимости, бессоннице, гипертонии, атеросклерозе, органических заболеваниях сердечно-сосудистых заболеваниях, гастрите, язве желудка и в пожилом возрасте. Кроме того, злоупотребление кофе может быть причиной изменения менструального цикла у некоторых женщин (10%).

"Нельзя приучать детей к употреблению кофе, ведь это может неблагоприятно сказаться на их нервной системе", — отмечает диетолог.

Кофеин — одно из самых популярных психоактивных веществ в мире, проявляющее возбуждающее действие на центральную нервную систему.

"Практически каждая система нашего организма поражается при чрезмерном употреблении кофеина. Пациенты с интоксикацией кофеином часто жалуются на тошноту и рвоту, нарушения ЦНС: нервозность, головную боль, тремор и нарушения сна. Более опасные для жизни проявления, требующие дополнительного обследования и лечения, включают тахиаритмию, нарушение электролитного баланса, гипергликемию, метаболический ацидоз с повышением уровня лактата в сыворотке и судороги", — говорит Соломия Наум.

Напомним, два вида молока, которые лучше добавлять в кофе во время похудения.

Ранее Фокус писал о том, почему никогда нельзя разогревать кофе в микроволновке

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