Рослинне, коров'яче чи вершки: що додавати в каву, щоб не набирати вагу, — дієтологиня

Якщо ви хочете схуднути, то крім харчування, варто переглянути й напої, які ви вживаєте протягом дня, особливо це стосується кави. Дієтологиня Соломія Наум розповідає Фокусу про те, яку каву краще пити під час схуднення, та як різноманітні додатки впливають на вашу вагу.

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Американо з молоком, лате на кокосовому чи еспресо з вершками — поціновувачі кави мають дуже різні смаки та уподобання, адже залежно від доданих інгредієнтів, змінюється не лише смак кави, а і її харчова цінність та користь для організму. Фокус запитав у дієтологині-нутриціологині Соломії Наум, що краще додавати до кави, щоб не нашкодити своєму здоров'ю та фігурі.

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Дослідження показали, що споживання кофеїну знижує ризик захворювання хворобами Паркінсона та Альцгеймера, діабету, формування каменів, розвитку раку, приступів астми, порушення серцевого ритму, інсульту, цирозу печінки. Також кофеїн підсилює дію деяких знеболювальних, але ці переваги можна отримати за умови вживання 1-2 чашок кави на день.

"Надмірне споживання кофеїну може нашкодити організму. Це і порушення режиму сну, слухові галюцинації, погіршення засвоєння мінералів та вітамінів (магнію, цинку), підвищення кров’яного тиску, зневоднення, зміна кольору зубної емалі", — каже дієтологиня.

Як кава впливає на схуднення?

Фото: Freepik

Експерти часто говорять про те, що кава є не напоєм, а їжею, якщо до неї додати молоко, різноманітні сиропи та цукор. Будь-які додані інгредієнти збільшують калорійність цього напою, що суттєво впливає на добову калорійність раціону. Саме тому, якщо ви хочете скинути зайву вагу, варто ретельніше обирати кавові напої.

"Якщо говорити суто про схуднення, то найкраще обирати просто чорну каву без молока, цукру тощо. У такій каві калорійність буде близькою до нуля", — каже дієтологиня. "Якщо ж йдеться про користь для здоров'я, то краще віддавати перевагу напою з додаванням молока".

Соломія Наум наголошує, що молоко — поживний продукт, який є корисним для організму. Крім того, молоко здатне частково нейтралізувати дію кофеїну, а це безсумнівний плюс для кавоманів, які страждають через високий артеріальний тиск чи проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Кава знаходиться під забороную для тих, хто страждає на гастрит, виразку, холецистит, гастродуоденіт, підвищену кислотність тощо.

"При виразці шлунка та гастриті, гіпертонії, ІХС та тахікардії не можна пити каву, навіть чорну з додаванням молока", — радить дієтологиня.

До того ж намагайтеся пити каву вдома, а не в кафе, адже так ви можете контролювати якість та кількість доданих інгредієнтів.

"Вдома ви можете використовувати якісні вершки, а не звичайне молоко, а також завжди можете обрати знежирений продукт", — наголошує Соломія Наум.

Кава з цільним молоком

Фото: Freepik

Саме собою поєднання кофеїну і молока не несе ніякої загрози організму, небезпека криється саме у супутніх інгредієнтах, таких як цукор та молочні жири.

"Чорна кава подразнює слизову оболонку шлунка, особливо, якщо пити її натщесерце. Натомість молоко, навпаки, пом’якшує вплив кислот, що містяться в каві. До того ж молоко не впливає на вміст антиоксидантів у каві, тому усі її корисні властивості зберігаються", — каже дієтологиня.

Кава з рослинним молоком

Фото: Freepik

Рослинне молоко останнім часом стало дуже модною альтернативою, яку вважають кориснішою за цільне коров'яче молоко. Рисове, вівсяне, кокосове, соєве, мигдальне — вибір рослинного молока дуже великий, проте рослинне зовсім не означає натуральне. На жаль, більшість видів такого молока на полицях супермаркетів мають багато доданого цукру та інших не дуже корисних доданків.

"Серед рослинного молока немає варіанту, у якому зовсім не було б калорій. Найменш калорійним буде молоко з кеш’ю та мигдальне молоко, а найбільш калорійними — рисове та вівсяне", — каже Соломія Наум.

Вівсяні напої вважають найкращою немолочною альтернативою для кави, а все через те, що вони практично не відрізняються від оригіналу, хоча і мають легкий вівсяний присмак.

"Вівсяне молоко має відносно низький вміст жиру та не містить занадто багато білка, що часто є проблемою напоїв на рослинній основі. Через вміст клітковини це молоко є ідеальним вибором для людей, які хочуть покращити своє травлення", — каже дієтологиня.

Рисове молоко також чудова альтернатива, особливо для тих, у кого алергія на горіхи або сою. Вважається, що це один із найкращих немолочних варіантів молока для кави, оскільки воно має дуже легкий та нейтральний смак.

Дієтологиня наголошує, що рослинне молоко варто вживати пацієнтам із непереносимістю лактози та пацієнтам з аутоімунним тиреоїдитом.

Кава з вершками

Фото: Getty Images

Натуральні вершки містять казеїн, органічні жирні кислоти, амінокислоти, вітаміни А, С, Е, D та вітаміни групи В. Дієтологи вважають, що поживні речовини з вершків засвоюються краще, ніж з молока, тому рекомендують їх як найкращий замінник молока для кави. Вершки жирніші, тому смак приготовленого напою буде м’якшим. Крім того, щоб надати каві вершкового присмаку, достатньо невеликої порції вершків. Якщо ви хочете схуднути, варто обирати менш жирні варіанти, 10% вершки — ідеальний вибір.

Кому не рекомендується вживати каву?

Деякі люди обмежують вживання кави з молоком через те, що вона негативно впливає на організм, викликаючи проблеми та дискомфорт у шлунково-кишковому тракті.

"Поєднання кави з молоком не можна назвати небезпечним для здоров'я, проте у людей з непереносимістю лактози, цей напій може спровокувати погане самопочуття", — каже Соломія Наум,

Фото: Pixabay

Також не рекомендується вживання кави при підвищеній збудливості, безсонні, гіпертонії, атеросклерозі, органічних захворюваннях серцево-судинних захворюваннях, гастриті, виразці шлунку та в літньому віці. Крім того, зловживання кавою може бути причиною зміни менструального циклу у деяких жінок (10%).

"Не можна привчати дітей до вживання кави, адже це може несприятливо позначитися на їх нервовій системі", — наголошує дієтологиня.

Кофеїн — один із найпопулярніших психоактивних речовин у світі, що проявляє збуджувальну дію на центральну нервову систему.

"Практично кожна система нашого організму уражається при надмірному вживанні кофеїну. Пацієнти з інтоксикацією кофеїном часто скаржаться на нудоту і блювоту, порушення ЦНС: нервозність, головний біль, тремор і порушення сну. Більш небезпечні для життя прояви, які потребують додаткового обстеження і лікування, включають тахіаритмію, порушення електролітного балансу, гіперглікемію, метаболічний ацидоз з підвищенням рівня лактату в сироватці та судоми", — каже Соломія Наум.

Нагадаємо, два види молока, які краще додавати в каву під час схуднення.

Раніше Фокус писав про те, чому ніколи не можна розігрівати каву в мікрохвильовці

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.