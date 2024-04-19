Топ 5 простых упражнений, которые помогут уменьшить размер талии после 40 лет

После 40 лет процесс похудения, в силу определенных физиологических процессов, становится сложнее. Но эти простые упражнения помогут вам с легкостью похудеть и уменьшить объем талии.

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С 40 лет организм начинает терять мышечную массу и накапливать жир, часто увеличивается отечность в области живота. К возрастной потере мышечной массы можно добавить увеличение веса, связанное с гормональным дисбалансом. Это происходит на каждом этапе жизни женщины, но имеют тенденцию ухудшаться с наступлением перименопаузы. Однако этой ситуацией можно управлять с помощью здорового питания и некоторых физических упражнений. Бывшая балерина и инструктор barre Натали Эррандонеа рассказала о лучших упражнениях. Об этом пишет Vogue Italia.

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"Мне 43 года, и я никогда не чувствовала себя такой сильной и здоровой, особенно в области живота", — говорит Эррандонеа. "Помимо соблюдения здоровой диеты с большим количеством белка, небольшим количеством сахара и поддержания баланса эндокринной системы, есть различные физические упражнения, которые помогут избежать вздутия живота и накопления жира в этой области тела". Создатель метода NRG Barrebody Эррандонеа рассказала об упражнениях Barre, которые помогают улучшить пищеварение, снизить стресс, ускорить сжигание жира и очертить линию талии. "Если вы последовательно соблюдаете здоровую диету и выполняете эти упражнения три раза в неделю, вы должны увидеть результаты через 6-8 недель", — говорит Эррандонеа.

Колени к груди

Фото: Freepik

Встаньте, ноги прямые, руки на бедрах, таз в нейтральном положении, спина прямая, плечи расслаблены. Удерживая опорную ногу неподвижно, поднимите другую ногу, приближая колено к груди. Во время выполнения упражнения важно держать живот втянутым.

Повторите по 50 раз на каждую ногу.

Боковые наклоны

Поставьте ноги врозь, пальцы ног обращены в противоположные стороны, а руки вытянуты в стороны под прямым углом к ​​телу, как будто хотят растянуть ленту. Сохраняя таз неподвижным, наклонитесь в сторону и в то же время поднимите руку на противоположной стороне тела, удерживая ее параллельно ему. Вернитесь в положение стоя и без перерыва повторите упражнение на противоположную сторону.

Сделайте по 15 повторений на каждую сторону.

Повороты

Фото: Freepik

Сядьте на коврик, держа ноги параллельно, но согнув колени и наклонив туловище примерно на 45 градусов к полу. Руки сомкните перед грудью, как будто они держат мяч, а затем, стараясь сохранять таз неподвижным, поверните туловище в сторону. Не забывайте вдыхать в начале скручивания и выдыхать в конце.

Повторите по 30 раз на каждую сторону.

Альпинист

Примите положение высокой планки, поставив руки на землю на одной высоте с плечами. Вытяните ноги так, чтобы ступни были параллельны, а пальцы ног опирались на пол, образуя прямую линию, которая начинается от пяток, проходит через ноги, ягодицы и спину и заканчивается шеей и головой. Упражнение состоит из подъема одного колена к груди, а затем возврата его в исходное положение.

Повторите по 20 раз на каждую ногу.

Низкая планка с вращением бедер

Фото: Freepik

Примите положение низкой планки, которое, в отличие от высокой планки, требует, чтобы вы опирались на предплечья, а не на руки. Убедившись, что локти находятся прямо под плечами, и, держа спину прямо, поверните бедра на одну сторону коврика, а затем на другую. Важно держать плечи ровными, а пресс напряженным.

Повторите по 20 раз на каждую сторону.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.