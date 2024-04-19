Топ 5 простих вправ, які допоможуть зменшити розмір талії після 40 років

Після 40 років процес схуднення, через певні фізіологічні процеси, стає складнішим. Але ці прості вправи допоможуть вам з легкістю схуднути і зменшити об'єм талії.

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З 40 років організм починає втрачати м'язову масу та накопичувати жир, крім цього часто збільшується набряклість у ділянці живота. До вікової втрати м'язової маси можна додати збільшення ваги, пов'язане з гормональним дисбалансом. Це відбувається на кожному етапі життя жінки, але ситуація погіршується з настанням перименопаузи. Однак цією ситуацією можна керувати за допомогою здорового харчування та деяких фізичних вправ. Колишня балерина та інструкторка barre Наталі Еррандонеа розповіла про найкращі вправи. Про це пише Vogue Italia.

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"Мені 43 роки, і я ніколи не відчувала себе такою сильною і здоровою, особливо в ділянці живота", — каже Еррандонеа. "Крім дотримання здорової дієти з великою кількістю білка, невеликою кількістю цукру і підтримки балансу ендокринної системи, є різні фізичні вправи, які допоможуть уникнути здуття живота і накопичення жиру в цій ділянці тіла". Творець методу NRG Barrebody Еррандонеа розповіла про вправи Barre, які допомагають поліпшити травлення, знизити стрес, прискорити спалювання жиру і окреслити лінію талії. "Якщо ви послідовно дотримуєтеся здорової дієти і виконуєте ці вправи тричі на тиждень, ви маєте побачити результати за 6-8 тижнів", — каже Еррандонеа.

Коліна до грудей

Фото: Freepik

Встаньте, ноги прямі, руки на стегнах, таз у нейтральному положенні, спина пряма, плечі розслаблені. Утримуючи опорну ногу нерухомо, підніміть іншу ногу, наближаючи коліно до грудей. Під час виконання вправи важливо тримати живіт втягнутим.

Повторіть по 50 разів на кожну ногу.

Бічні нахили

Поставте ноги нарізно, пальці ніг звернені в протилежні боки, а руки витягнуті в боки під прямим кутом до тіла, ніби хочуть розтягнути стрічку. Зберігаючи таз нерухомим, нахиліться вбік і водночас підніміть руку на протилежному боці тіла, тримаючи її паралельно йому. Поверніться в положення стоячи і без перерви повторіть вправу на протилежний бік.

Зробіть по 15 повторень на кожен бік.

Повороти

Фото: Freepik

Сядьте на килимок, тримаючи ноги паралельно, але зігнувши коліна і нахиливши тулуб приблизно на 45 градусів до підлоги. Руки зімкніть перед грудьми, ніби вони тримають м'яч, а потім, намагаючись зберігати таз нерухомим, поверніть тулуб убік. Не забувайте вдихати на початку скручування і видихати наприкінці.

Повторіть по 30 разів на кожен бік.

Альпініст

Прийміть положення високої планки, поставивши руки на землю на одній висоті з плечима. Витягніть ноги так, щоб ступні були паралельні, а пальці ніг спиралися на підлогу, утворюючи пряму лінію, що починається від п'ят, проходить через ноги, сідниці й спину та закінчується шиєю й головою. Вправа складається з підйому одного коліна до грудей, а потім повернення його у вихідне положення.

Повторіть по 20 разів на кожну ногу.

Низька планка з обертанням стегон

Фото: Freepik

Прийміть положення низької планки, яке, на відміну від високої планки, вимагає, щоб ви спиралися на передпліччя, а не на руки. Переконавшись, що лікті перебувають прямо під плечима, і, тримаючи спину прямо, поверніть стегна на один бік килимка, а потім на інший. Важливо тримати плечі рівними, а прес напруженим.

Повторіть по 20 разів на кожен бік.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.