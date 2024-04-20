Все как у людей: редкий борнейский орангутанг родила с кесаревым сечением (фото, видео)

Борнейские орангутанги обитают только на острове Борнео и находятся под критической угрозой исчезновения.

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В Busch Gardens Tampa Bay, зоопарке во Флориде, на свет появился детеныш редкого вида орангутанга — борнейского. Об этом сообщила Daily Mail.

Новорожденная девочка появилась весом 1,3 кг от родителей Луны и Маджу с помощью кесарева сечения, поскольку сотрудники парка решили не рисковать и не ждать естественных родов — детеныш находился в не совсем правильном положении.

Родами Луны руководила команда ветеринаров и зоологов из нескольких организаций, чтобы гарантировать, что и она, и ее детеныш получили уход на самом высоком уровне. Специалисты всю беременность (8,5 месяца) внимательно следили за состоянием самки Луны и 16 апреля после очередного УЗИ решили, что пора.

Совсем скоро его отдадут маме, которая пока восстанавливается после операции. Луна сразу же начнет кормить грудью ребенка, у которого пока нет имени, и мыть его, а ручки и ножки новорожденного пока останутся маленькими. Как только детеныш орангутанга начнет лазить по деревьям, его мышцы начнут развиваться, а части тела увеличатся в размерах. Примерно через две недели детеныш орангутанга, скорее всего, сможет сидеть прямо и пользоваться руками. Через несколько месяцев после рождения Луна будет помогать своему ребенку есть твердую пищу.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Исчезающий борнейский орангутанг — что известно

Эти приматы обитают только на острове Борнео и находятся под критической угрозой исчезновения. Busch Gardens Tampa Bay официально приветствовал своего нового примата в семье тематического парка животных.

Фото: Telegram

Борнейские орангутанги обычно обитают на деревьях. Их можно встретить в тропических островных лесах, в низинных болотах и ​​в горах Борнео. В настоящее время они внесены в список находящихся под угрозой исчезновения Международным союзом охраны природы.

Тематический парк животных Busch Gardens Tampa Bay является частью Плана выживания видов Ассоциации зоопарков и аквариумов. План направлен на оказание помощи исчезающим видам, управление их популяцией и обучение посетителей.

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Ученые выяснили, что у орангутангов есть свои собственные "языки" для общения

Фокус писал, что ученые считают, что обезьяны кружат себя, чтобы достичь измененного психического состояния и чувства эйфории. Скорее всего так делали предки человека миллионы лет назад.

Кроме того, ученые выяснили, что живущие в неволе орангутанги могут пользоваться каменными орудиями без предварительного обучения.