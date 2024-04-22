Зои Салдана выставила на продажу свой особняк: как выглядит роскошная недвижимость

Актриса снизила первоначальную цену на дом на два миллиона долларов. Восемь лет назад она отдала за особняк $8,7 миллионов.

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45-летняя американская актриса Зои Салдана, известная зрителям по ролям в "Аватаре", "Стражи Галактики" и "Стартрека", второй раз выставила на продажу свой роскошный дом в Беверли-Хиллз. За него звезда хочет $14,5 миллиона, хотя еще в сентябре прошлого года просила за недвижимость на два миллиона больше, пишет TMZ.

Особняк в три этажа площадью почти 600 квадратных метров Зои купила у модели и предпринимателя Киморы Ли Симмонс за $8,7 миллионов еще весной 2016 года.

Дом спрятан на закрытом и огороженном участке площадью более полуакра, в охраняемом поселке Hidden Valley Estates, где также проживают Адель, Дженнифер Лоуренс, Николь Кидман и Пенелопа Крус.

Он был построен в 1974 году. После реконструкции в нем пять спален и семь ванных комнат, паркетные полы, отделка из импортного полированного камня и дизайнерское освещение повсюду.

Дом отличается большими окнами, обилием солнечного света и мебелью, изготовленной на заказ. Все комнаты обставлены со вкусом.

Как выглядит дом Зои Салданы

Ступеньки проходят через ухоженный двор, а затем заканчиваются на крыльце с колоннами и желтой двери, ведущей в вестибюль двойной высоты с изогнутой лестницей. Отсюда можно выделить формальную столовую, окруженную стенами с обшивкой, гостиную у камина, украшенную шкафами из стали и стекла, и семейную комнату, отделанную деревом, а также сделанную на заказ кухню с островом для еды, первоклассной бытовой техникой и отдельной комнатой для завтрака.

На одном из этажей дома есть камин, зона отдыха и двойные туалеты, а также мраморная ванна. Жилье также может похвастаться домашним кинотеатром, тренажерным залом, лужайкой с бассейном и спа-центром, обеденной зоной на свежем воздухе с барбекю и кухонной утварью, а также освещенным теннисный корт.

На территории имеется гараж на две машины.

Ранее Фокус писал, что бабушка, которая в 73 года работала на двух работах, выиграла роскошный особняк в лотерею.