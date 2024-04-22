Зої Салдана виставила на продаж свій маєток: який вигляд має розкішна нерухомість

Акторка знизила початкову ціну на будинок на два мільйони доларів. Вісім років тому вона віддала за маєток $8,7 мільйона.

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45-річна американська акторка Зої Салдана, відома глядачам за ролями в "Аватарі", "Вартових Галактики" та "Стартреку", вдруге виставила на продаж свій розкішний будинок у Беверлі-Гіллз. За нього зірка хоче $14,5 мільйона, хоча ще у вересні минулого року просила за нерухомість на два мільйони більше, пише TMZ.

Маєток у три поверхи площею майже 600 квадратних метрів Зої купила в моделі та підприємиці Кімори Лі Сіммонс за $8,7 мільйона ще навесні 2016 року.

Будинок захований на закритій і обгородженій ділянці площею понад пів акра в охоронюваному селищі Hidden Valley Estates, де також проживають Адель, Дженніфер Лоуренс, Ніколь Кідман і Пенелопа Крус.

Він споруджений 1974 року. Після реконструкції в ньому п'ять спалень і сім ванних кімнат, паркетна підлога, оздоблення з імпортного полірованого каменю й дизайнерське освітлення всюди. Будинок вирізняється великими вікнами, великою кількістю сонячного світла та меблями, виготовленими на замовлення. Усі кімнати обставлені зі смаком.

Який вигляд має будинок Зої Салдани

Сходинки проходять через доглянуте подвір'я, а потім закінчуються на ґанку з колонами та жовтими дверима, які ведуть у вестибюль подвійної висоти з вигнутими сходами. Звідси можна виділити формальну їдальню, оточену стінами з обшивкою, вітальню біля каміна, прикрашену шафами зі сталі та скла, і сімейну кімнату, оброблену деревом, а також зроблену на замовлення кухню з островом для їжі, першокласною побутовою технікою та окремою кімнатою для сніданку.

На одному з поверхів будинку є камін, зона відпочинку та подвійні туалети, а також мармурова ванна. Житло також може похвалитися домашнім кінотеатром, тренажерним залом, галявиною з басейном і спа-центром, обідньою зоною на свіжому повітрі з барбекю та кухонним начинням, а також освітленим тенісним кортом.

На території є гараж на дві машини.

Раніше Фокус писав, що бабуся, яка в 73 роки працювала на двох роботах, виграла розкішний маєток у лотерею.