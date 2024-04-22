Зої Салдана виставила на продаж свій маєток: який вигляд має розкішна нерухомість
Акторка знизила початкову ціну на будинок на два мільйони доларів. Вісім років тому вона віддала за маєток $8,7 мільйона.
45-річна американська акторка Зої Салдана, відома глядачам за ролями в "Аватарі", "Вартових Галактики" та "Стартреку", вдруге виставила на продаж свій розкішний будинок у Беверлі-Гіллз. За нього зірка хоче $14,5 мільйона, хоча ще у вересні минулого року просила за нерухомість на два мільйони більше, пише TMZ.
Маєток у три поверхи площею майже 600 квадратних метрів Зої купила в моделі та підприємиці Кімори Лі Сіммонс за $8,7 мільйона ще навесні 2016 року.
Будинок захований на закритій і обгородженій ділянці площею понад пів акра в охоронюваному селищі Hidden Valley Estates, де також проживають Адель, Дженніфер Лоуренс, Ніколь Кідман і Пенелопа Крус.
Він споруджений 1974 року. Після реконструкції в ньому п'ять спалень і сім ванних кімнат, паркетна підлога, оздоблення з імпортного полірованого каменю й дизайнерське освітлення всюди. Будинок вирізняється великими вікнами, великою кількістю сонячного світла та меблями, виготовленими на замовлення. Усі кімнати обставлені зі смаком.
Сходинки проходять через доглянуте подвір'я, а потім закінчуються на ґанку з колонами та жовтими дверима, які ведуть у вестибюль подвійної висоти з вигнутими сходами. Звідси можна виділити формальну їдальню, оточену стінами з обшивкою, вітальню біля каміна, прикрашену шафами зі сталі та скла, і сімейну кімнату, оброблену деревом, а також зроблену на замовлення кухню з островом для їжі, першокласною побутовою технікою та окремою кімнатою для сніданку.
На одному з поверхів будинку є камін, зона відпочинку та подвійні туалети, а також мармурова ванна. Житло також може похвалитися домашнім кінотеатром, тренажерним залом, галявиною з басейном і спа-центром, обідньою зоною на свіжому повітрі з барбекю та кухонним начинням, а також освітленим тенісним кортом.
На території є гараж на дві машини.
Раніше Фокус писав, що бабуся, яка в 73 роки працювала на двох роботах, виграла розкішний маєток у лотерею.