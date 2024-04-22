"Люблю тебя": Виктория Бекхэм показала трогательное фото с Дэвидом
Звездная пара жената около 25 лет. Они стали родителями четырех наследников — Бруклина, Ромео, Круза и Харпер.
50-летняя британская певица Виктория Бекхэм показала трогательное фото с мужем Дэвидом, 48. Снимком с празднования своего юбилея знаменитость поделилась в Instagram.
Бывшая участница группы Spice Girl, которой накануне исполнилось 50 лет, показала подписчикам в соцсети кадр пары на вечеринке, когда они обнимались и танцевали вместе.
"Я очень тебя люблю", — написала многодетная мама.
Дэвид выглядит в приподнятом настроении, обнимая жену, а в другой руке держа напиток.
Ранее Виктория призналась, что воссоединение с коллегами из группы Spice Girls было "лучшим подарком", о котором она могла только мечтать.
На одном из снимков она запечатлена со своей бывшей группой: Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джерри Халлиуэлл.
Все они были в вечерних платьях, а именинница написала: "Лучший подарок это воссоединение!"
Все пятеро "перчинок" Spice Girls собрались вместе, чтобы спеть один из своих хитов Stop для звездных гостей — все это было снято на камеру Дэвида Бекхэма.
Напомним, Том Круз посетил день рождения Виктории Бекхэм, пропустив важный праздник единственной дочери.
Также Фокус писал о младшей сестре Виктории Бекхэм.