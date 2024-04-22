"Люблю тебя": Виктория Бекхэм показала трогательное фото с Дэвидом

Звездная пара жената около 25 лет. Они стали родителями четырех наследников — Бруклина, Ромео, Круза и Харпер.

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50-летняя британская певица Виктория Бекхэм показала трогательное фото с мужем Дэвидом, 48. Снимком с празднования своего юбилея знаменитость поделилась в Instagram.

Бывшая участница группы Spice Girl, которой накануне исполнилось 50 лет, показала подписчикам в соцсети кадр пары на вечеринке, когда они обнимались и танцевали вместе.

"Я очень тебя люблю", — написала многодетная мама.

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Дэвид выглядит в приподнятом настроении, обнимая жену, а в другой руке держа напиток.

Ранее Виктория призналась, что воссоединение с коллегами из группы Spice Girls было "лучшим подарком", о котором она могла только мечтать.

На одном из снимков она запечатлена со своей бывшей группой: Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джерри Халлиуэлл.

Все они были в вечерних платьях, а именинница написала: "Лучший подарок это воссоединение!"

Spice Girls

Все пятеро "перчинок" Spice Girls собрались вместе, чтобы спеть один из своих хитов Stop для звездных гостей — все это было снято на камеру Дэвида Бекхэма.

Spice Girls

Напомним, Том Круз посетил день рождения Виктории Бекхэм, пропустив важный праздник единственной дочери.

Также Фокус писал о младшей сестре Виктории Бекхэм.