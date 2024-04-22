"Кохаю тебе": Вікторія Бекхем показала зворушливе фото з Девідом

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50-річна британська співачка Вікторія Бекхем показала зворушливе фото з чоловіком Девідом, 48. Знімком зі святкування свого ювілею знаменитість поділилася в Instagram.

Колишня учасниця гурту Spice Girl, якій напередодні виповнилося 50 років, показала підписникам у соцмережі кадр пари на вечірці, коли вони обіймалися та танцювали разом.

"Я дуже тебе кохаю", — написала багатодітна мама.

Девід та Вікторія Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Девід виглядає в піднесеному настрої, обіймаючи дружину, а в іншій руці тримаючи напій.

Раніше Вікторія зізналася, що возз’єднання з колегами з групи Spice Girls було "найкращим подарунком", про який вона могла лише мріяти.

На одному із знімків вона зображена зі своїм колишнім гуртом: Мелані Браун, Мелані Чісголм, Емма Бантон і Джері Галлівелл.

Усі вони були у вечірніх сукнях, а іменинниця написала: "Найкращий подарунок це возз’єднання!"

Spice Girls

Усі п’ятеро "перчинок" Spice Girls зібралися разом, щоб заспівати один із своїх хітів Stop для зіркових гостей – усе це було знято на камеру Девіда Бекхема.

Spice Girls

Нагадаємо, Том Круз відвідав день народження Вікторії Бекхем, пропустивши важливе свято єдиної доньки.

Також Фокус писав про молодшу сестру Вікторії Бекхем.