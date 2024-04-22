"Кохаю тебе": Вікторія Бекхем показала зворушливе фото з Девідом
Зіркова пара одружена близько 25 років. Вони стали батьками чотирьох спадкоємців — Брукліна, Ромео, Круза та Гарпер.
50-річна британська співачка Вікторія Бекхем показала зворушливе фото з чоловіком Девідом, 48. Знімком зі святкування свого ювілею знаменитість поділилася в Instagram.
Колишня учасниця гурту Spice Girl, якій напередодні виповнилося 50 років, показала підписникам у соцмережі кадр пари на вечірці, коли вони обіймалися та танцювали разом.
"Я дуже тебе кохаю", — написала багатодітна мама.
Девід виглядає в піднесеному настрої, обіймаючи дружину, а в іншій руці тримаючи напій.
Раніше Вікторія зізналася, що возз’єднання з колегами з групи Spice Girls було "найкращим подарунком", про який вона могла лише мріяти.
На одному із знімків вона зображена зі своїм колишнім гуртом: Мелані Браун, Мелані Чісголм, Емма Бантон і Джері Галлівелл.
Усі вони були у вечірніх сукнях, а іменинниця написала: "Найкращий подарунок це возз’єднання!"
Усі п’ятеро "перчинок" Spice Girls зібралися разом, щоб заспівати один із своїх хітів Stop для зіркових гостей – усе це було знято на камеру Девіда Бекхема.
Нагадаємо, Том Круз відвідав день народження Вікторії Бекхем, пропустивши важливе свято єдиної доньки.
Також Фокус писав про молодшу сестру Вікторії Бекхем.