София Кинселла, автор "Шопоголика", сообщила, что борется с раком мозга

София Кинселла, автор бестселлеров серии книг "Шопоголик", рассказала, что проходит лечение от рака мозга. Софи страдает от глиобластомы уже два года.

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София Кинселла, автор бестселлеров "Шопоголик", рассказала, что уже два года болеет раком. Оказалось, что писательница заболела еще в 2022 году. Ее серия книг "Шопоголик" была экранизирована в 2009 году. Главные роли в картине исполнили Айла Фишер и Хью Дэнси. Об этом пишет CNN.

"Я давно хотела поделиться с вами новостями о состоянии здоровья и собиралась с силами, чтобы сделать это", — написала Кинселла.

София Кинселла

Писательница призналась, что в конце 2022 года ей поставили диагноз глиобластома — это форма агрессивного рака мозга.

"Я не рассказывала об этом раньше, потому что хотела быть уверенной, что мои дети смогут услышать и обработать новости в уединении и адаптироваться к нашим "новым нормам", — рассказала она.

По данным благотворительной организации Cancer Research UK, глиобластомы — это быстрорастущий тип опухоли головного мозга и наиболее распространенный тип раковой (злокачественной) опухоли головного мозга у взрослых.

Кинселла, которая живет в Соединенном Королевстве со своим мужем и детьми, сказала, что она находится под присмотром "прекрасной команды" в лондонской больнице и перенесла "успешную операцию, а затем лучевую терапию и химиотерапию, которая все еще продолжается".

"На данный момент все стабильно, и в целом я чувствую себя очень хорошо, хотя очень устаю и память еще хуже, чем была раньше", — добавила она.

София Кинселла, Айла Фишер и Хью Дэнси на премьере "Шопоголика" Фото: Getty Images

Напомним, София Кинселла – это псевдоним писательницы Мадлен Уикхэм. Она продала более 45 миллионов экземпляров своих книг, которые были переведены более чем на 40 языков в более чем 60 странах.

Ее серия книг "Шопоголик" была экранизирована в 2009 году. Главную роль Ребекки Блумвуд исполнила австралийская актриса Айла Фишер.

Трейлер фильма "Шопоголик"

Последняя книга Кинселлы, романтическая комедия "Выгорание", вышла в октябре.

Айла Фишер сейчас находится в процессе развода со своим супругом, актером Сашей Бароном Коэном. О разводе пара объявила только в этом году, но оказалось, что Айла общалась с юристами по разводам еще два года назад.