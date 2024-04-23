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Стиль жизни

Позволит омолодиться на 10 лет: эксперт раскрыла секреты "антивозрастного" макияжа

молодость, девушка
Фото: Pixabay | Меган Андерсон поделилась секретами антивозрастного макияжа для женщин, который может сделать их на 10 лет моложе.

Контурирование – первый прием макияжа, бросающего вызов возрасту. Далее – равномерное нанесение тонального средства на большую часть лица и тщательная растушевка его, чтобы не смазать контур.

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Макияж для женщин за 40 требует особенного подхода. Чтобы кожа выглядела безупречно и радовала своим сиянием и молодостью, вовсе необязательно пользоваться дорогостоящей омолаживающей косметикой или прибегать к инъекциям. Инфлюенсер и эксперт Меган Андерсон поделилась в своем профиле в социальной сети TikTok секретами создания "антивозрастного" макияжа.

Антивозрастной макияж: как все сделать правильно

Объясняя, как скрыть морщины, Андерсон подчеркивает, что 10-минутный макияж для женщин за 40 позволит выглядеть на 10 лет моложе и сделает кожу лица безупречной.

Сначала женщина взяла контур и нанесла его чуть выше скул, чтобы "приподнять" лицо. Меган также нанесла контуринг на верхнюю часть лба, боковые стороны носа, под подбородок и растушевала косметику. Затем она нанесла немного хайлайтера в уголки глаз, между бровями, на переносицу, на подбородок и на щеки. После этого Андерсон воспользовалась румянами.

Наконец, инфлюенсер равномерно нанесла тональную основу на большую часть лица и аккуратно растушевала ее губкой, чтобы не смазать контуринг.

Важно
Визажист назвала важное средство для антивозрастного макияжа
Визажист назвала важное средство для антивозрастного макияжа

Пользователи соцсети оставили десятки восхищенных комментариев под видео Андерсон:

  • Классно выглядишь. Мне нужна серьезная помощь с темными кругами под глазами. Буду рада, если посоветуешь варианты.
  • Какого оттенка у вас тональный крем?
  • Вы делаете это (наносите макияж, — ред.) потрясающе.
  • Я только начала учиться наносить макияж, как вы делаете в видео. Но мне уже нравится.
  • Кожа выглядит действительно гладкой и красивой. Спасибо, что поделились уроком.

Напомним, несколько ранее визажист назвала популярный прием макияжа, который визуально придает женщинам возраст. Как отметила Карен Беттс, выделение нижнего века подводкой – не самое удачное решение для женщин после 40 лет.