Позволит омолодиться на 10 лет: эксперт раскрыла секреты "антивозрастного" макияжа

Контурирование – первый прием макияжа, бросающего вызов возрасту. Далее – равномерное нанесение тонального средства на большую часть лица и тщательная растушевка его, чтобы не смазать контур.

Related video

Макияж для женщин за 40 требует особенного подхода. Чтобы кожа выглядела безупречно и радовала своим сиянием и молодостью, вовсе необязательно пользоваться дорогостоящей омолаживающей косметикой или прибегать к инъекциям. Инфлюенсер и эксперт Меган Андерсон поделилась в своем профиле в социальной сети TikTok секретами создания "антивозрастного" макияжа.

Антивозрастной макияж: как все сделать правильно

Объясняя, как скрыть морщины, Андерсон подчеркивает, что 10-минутный макияж для женщин за 40 позволит выглядеть на 10 лет моложе и сделает кожу лица безупречной.

Сначала женщина взяла контур и нанесла его чуть выше скул, чтобы "приподнять" лицо. Меган также нанесла контуринг на верхнюю часть лба, боковые стороны носа, под подбородок и растушевала косметику. Затем она нанесла немного хайлайтера в уголки глаз, между бровями, на переносицу, на подбородок и на щеки. После этого Андерсон воспользовалась румянами.

Наконец, инфлюенсер равномерно нанесла тональную основу на большую часть лица и аккуратно растушевала ее губкой, чтобы не смазать контуринг.

Важно

Визажист назвала важное средство для антивозрастного макияжа

Пользователи соцсети оставили десятки восхищенных комментариев под видео Андерсон:

Классно выглядишь. Мне нужна серьезная помощь с темными кругами под глазами. Буду рада, если посоветуешь варианты.

Какого оттенка у вас тональный крем?

Вы делаете это (наносите макияж, — ред.) потрясающе.

Я только начала учиться наносить макияж, как вы делаете в видео. Но мне уже нравится.

Кожа выглядит действительно гладкой и красивой. Спасибо, что поделились уроком.

Напомним, несколько ранее визажист назвала популярный прием макияжа, который визуально придает женщинам возраст. Как отметила Карен Беттс, выделение нижнего века подводкой – не самое удачное решение для женщин после 40 лет.