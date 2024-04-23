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Стиль життя

Дозволить омолодитися на 10 років: експертка розкрила секрети "антивікового" макіяжу

молодість, дівчина
Фото: Pixabay | Меган Андерсон поділилася секретами антивікового макіяжу для жінок, який може зробити їх на 10 років молодшими.

Контурування — перший прийом макіяжу, що кидає виклик віку. Далі — рівномірне нанесення тонального засобу на більшу частину обличчя і ретельне розтушовування його, щоб не змастити контур.

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Макіяж для жінок за 40 вимагає особливого підходу. Щоб шкіра мала бездоганний вигляд і радувала своїм сяйвом і молодістю, зовсім необов'язково користуватися дорогою косметикою для омолодження або вдаватися до ін'єкцій. Інфлюенсерка й експертка Меган Андерсон поділилася у своєму профілі в соціальній мережі TikTok секретами створення "антивікового" макіяжу.

Антивіковий макіяж: як усе зробити правильно

Пояснюючи, як приховати зморшки, Андерсон підкреслює, що 10-хвилинний макіяж для жінок за 40 дасть змогу виглядати на 10 років молодше і зробить шкіру обличчя бездоганною.

Спочатку жінка взяла контур і нанесла його трохи вище вилиць, щоб "підняти" обличчя. Меган також нанесла контуринг на верхню частину чола, бічні сторони носа, під підборіддя і розтушувала косметику. Потім вона нанесла трохи хайлайтера в куточки очей, між бровами, на перенісся, на підборіддя і на щоки. Після цього Андерсон скористалася рум'янами.

Нарешті, інфлюенсерка рівномірно нанесла тональну основу на більшу частину обличчя й акуратно розтушувала її губкою, щоб не змастити контуринг.

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Візажистка назвала важливий засіб для антивікового макіяжу
Візажистка назвала важливий засіб для антивікового макіяжу

Користувачі соцмережі залишили десятки захоплених коментарів під відео Андерсон:

  • Класно виглядаєш. Мені потрібна серйозна допомога з темними колами під очима. Буду рада, якщо порадиш варіанти.
  • Якого відтінку у вас тональний крем?
  • Ви робите це (наносите макіяж, — ред.) приголомшливо.
  • Я тільки почала вчитися наносити макіяж, як ви робите у відео. Але мені вже подобається.
  • Шкіра має справді гладенький і красивий вигляд. Дякую, що поділилися уроком.

Нагадаємо, дещо раніше візажистка назвала популярний прийом макіяжу, який візуально надає жінкам віку. Як зазначила Карен Беттс, виділення нижньої повіки підводкою — не найвдаліше рішення для жінок після 40 років.