"Здесь дело не в страхе": певец Олег Собчук объяснил, почему не вступает в ряды ВСУ (видео)

По словам артиста, группа "Скай" собирает донаты для нашей армии. Собчук с коллективом часто бывают на передовой.

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Лидер украинской группы "Скай" Олег Собчук объяснил, почему не идет воевать на фронт и рассказал, что на нужды военных собрал более 25 миллионов гривен. Певец 22 апреля дал интервью программе "Вікна новини".

Артист считает, что искусство во время войны также является оружием. Он вместе с коллективом активно дает благотворительные концерты и собирает средства для украинской армии. Олег Собчук убежден, что во время войны он будет более эффективным в тылу. По его словам, он с группой "Скай" часто бывает на передовой с концертами.

"Я там, где сейчас я наиболее эффективен. Поверьте мне, здесь дело не в страхе, а именно в эффективности. С начала полномасштабного вторжения "Скай" собрал, передал и отчитался о сумме более 25 миллионов гривен. Поэтому именно эта фраза — "ты более эффективен там, чем здесь" — это не мои даже слова. Это слова моих друзей, которые сейчас на передовой, где мы часто бываем. Я не хочу много говорить, просто поверьте в то, что я вам говорю", — объяснил Олег Собчук.

Артист отметил, что на передовой его друзьям гораздо тяжелее, нежели ему: "Это меня мотивирует выступать, собирать донаты и передавать в профессиональные руки то, что приблизит нашу победу".

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Напомним, 29 ноября 2023 года жена фронтмена группы "СКАЙ" обнародовала скандальную переписку с певцом. Мария Собчук заявила, что разводится с мужем.