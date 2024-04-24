"Тут справа не в страху": співак Олег Собчук пояснив, чому не вступає до лав ЗСУ (відео)

За словами артиста, гурт "Скай" збирає донати для нашої армії. Собчук із колективом часто бувають на передовій.

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Лідер українського гурту "Скай" Олег Собчук пояснив, чому не йде воювати на фронт і розповів, що на потреби військових зібрав понад 25 мільйонів гривень. Співак 22 квітня дав інтерв'ю програмі "Вікна новини".

Артист вважає, що мистецтво під час війни також є зброєю. Він разом із колективом активно дає благодійні концерти та збирає кошти для української армії. Олег Собчук переконаний, що під час війни він буде більш ефективним у тилу. За його словами, він із гуртом "Скай" часто буває на передовій із концертами.

"Я там, де зараз я найбільш ефективний. Повірте мені, тут справа не в страху, а саме в ефективності. Від початку повномасштабного вторгнення "Скай" зібрав, передав і відзвітував про суму понад 25 мільйонів гривень. Тому саме ця фраза — "ти більш ефективний там, ніж тут" — це не мої навіть слова. Це слова моїх друзів, які зараз на передовій, де ми часто буваємо. Я не хочу багато говорити, просто повірте в те, що я вам кажу", — пояснив Олег Собчук.

Артист зазначив, що на передовій його друзям набагато важче, ніж йому: "Це мене мотивує виступати, збирати донати і передавати в професійні руки те, що наблизить нашу перемогу".

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Нагадаємо, 29 листопада 2023 року дружина фронтмена гурту "СКАЙ" оприлюднила скандальне листування зі співаком. Марія Собчук заявила, що розлучається з чоловіком.