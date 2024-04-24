"Говорили, что слишком большой рот": Ева Мендес поделилась воспоминаниями детства (видео)

По словам актрисы, над ней постоянно издевались в школе. Сейчас Ева Мендес поборола детские комплексы и считает себя красивой.

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Американская актриса Ева Мендес удивила поклонников личной историей из своего детства. Она опубликовала видео в Instagram и рассказала, что сейчас может гордиться своей красотой, но в школьные годы у нее были совсем иные чувства.

Звезда поделилась роликом, в котором она выглядит очень гламурно в классической белой футболке и идеально уложенными медовыми локонами. Улыбаясь, Ева показала, что прекрасно проводит время.

"Когда я была маленькой, мне говорили, что у меня слишком большой рот, что это "нехорошо", но теперь мне нравится мой большой рот, потому что это означает, что я тоже улыбаюсь больше", — по-испански подписала актриса свою публикацию.

История Евы тронула многих, побудив их поделиться собственными историями преодоления неуверенности: "На самом деле это безумие, как сильно мы позволяем негативу людей влиять на нас, когда мы молоды", "Ты такая потрясающе красивая и с чудесной улыбкой. В подростковом возрасте надо мной издевались из-за лишнего веса и "мужского" голоса, и с тех пор это влияет на меня. Из-за этого я ненавижу свой голос", "Разве это не безумие, что негативные чувства детства остаются с нами так долго?", "То же самое в школе со мной! В течение многих лет я никогда не обращал на это внимания".

Ева ответила своим поклонникам: "Вы делаете хорошие выводы!".

Ранее, 23 апреля, инсайдер рассказал о браке Райана Гослинга и Евы Мендес. Пара вместе более 10 лет. Они воспитывают двух общих детей.