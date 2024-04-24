"Казали, що занадто великий рот": Єва Мендес поділилася спогадами дитинства (відео)

За словами акторки, із неї постійно знущалися в школі. Зараз Єва Мендес поборола дитячі комплекси та вважає себе красивою.

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Американська акторка Єва Мендес здивувала шанувальників особистою історією зі свого дитинства. Вона опублікувала відео в Instagram і розповіла, що зараз може пишатися своєю красою, але в шкільні роки в неї були зовсім інші почуття.

Зірка поділилася роликом, у якому вона має дуже гламурний вигляд у класичній білій футболці й ідеально укладеними медовими локонами. Посміхаючись, Єва показала, що чудово проводить час.

"Коли я була маленькою, мені говорили, що в мене надто великий рот, що це "недобре", але тепер мені подобається мій великий рот, тому що це означає, що я теж посміхаюся більше", — іспанською підписала акторка свою публікацію.

Історія Єви зворушила багатьох, спонукавши їх поділитися власними історіями подолання невпевненості: "Насправді це безумство, як сильно ми дозволяємо негативу людей впливати на нас, коли ми молоді", "Ти така приголомшливо вродлива та з чудовою посмішкою. В підлітковому віці наді мною знущалися через зайву вагу та "чоловічий" голос, і відтоді це впливає на мене. Через це я ненавиджу свій голос", "Хіба це не божевілля, що негативні почуття дитинства залишаються з нами так довго?", "Те ж саме в школі зі мною! Протягом багатьох років я ніколи не звертав на це уваги".

Єва відповіла своїм шанувальникам: "Ви робите хороші висновки!".

Раніше, 23 квітня, інсайдер розповів про шлюб Раяна Гослінга та Єви Мендес. Пара разом понад 10 років. Вони виховують двох спільних дітей.