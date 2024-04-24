Содержат биотин: 7 продуктов для сияющей кожи и быстрого роста волос

Если хотите стать обладательницей длинных волос, начните есть продукты, богатые биотином. Они не только помогут ускорить рост волос, но и подарят сияние и свежесть вашей коже.

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Биотин, также известный как витамин B7 или витамин H, представляет собой водорастворимый витамин B-комплекса. Он важен для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей из-за его роли в синтезе жирных кислот, необходимых для здоровых клеток кожи. Он также способствует выработке кератина — белка, формирующего структуру волос и ногтей. Дефицит биотина может привести к сухости и шелушению кожи, ломкости ногтей и выпадению волос. Помимо добавок, биотин, содержится в натуральных продуктах, которые следует обязательно включать в свой рацион. Об этом пишет Health Shots.

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Биотин необходим для некоторых метаболических процессов в организме. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Karger Dermatology Journal, он метаболизирует жиры, углеводы и белки. Вот некоторые из лучших продуктов, богатых биотином, для здоровья волос и сияющей кожи.

Орехи и семена

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Среди орехов, богатых биотином, можно выделить грецкие орехи, арахис, миндаль, семена подсолнечника и семена льна. Это не только быстрый и сытный перекус, но и продукт, содержащий жизненно важные питательные вещества для кожи и волос.

Батат

Батат богат витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, известными как каротиноиды. Они являются одним из лучших растительных источников биотина. Сладкий картофель можно приготовить до мягкости на плите или запечь. Из него можно приготовить картофель фри или пюре, очистив, отварив и сделав пюре.

Яйца

Фото: Freepik

Яйца являются отличным источником белка, железа, фосфора и витамина B. В желтке содержит высокая концентрация биотина. Яйца всегда следует тщательно готовить, чтобы снизить опасность заражения сальмонеллой и улучшить усвоение биотина. Яичные белки содержат белок, известный как авидин, который может препятствовать усвоению витамина биотина, если его есть в сыром виде.

Лосось

Лосось и другая жирная рыба являются богатыми источниками жирных кислот омега-3, которые хорошо известны своей способностью уменьшать воспаления в организме. Приготовленный лосось содержит 5 мкг биотина на порцию, что делает его отличным источником витамина B. Поскольку лосось содержит полезные липиды, то является отличной пищей для поддержания здоровья кожи и волос.

Грибы

Фото: Freepik

Помимо антиоксидантов, грибы содержат такие минералы, как селен и магний. Кроме того, в каждой чашке свежих шампиньонов содержится 5,6 мкг биотина. Попробуйте включать грибы в свой рацион в виде салатов, жаркого, сэндвичей и сытных супов.

Авокадо

Авокадо содержит много биотина и его можно добавлять в салаты и бутерброды или делать гуакамоле. Оно полезно не только для вкусовых рецепторов, но и для кожи и волос.

Бобовые

Фото: Freepik

Бобовые с высоким содержанием белка, клетчатки и минералов включают горох, фасоль и чечевицу. Арахис и соевые бобы — два самых богатых источника биотина в этой категории. Бобовые могут стать отличным гарниром или основой для салатов, также их добавляют в запеченные блюда или жаркое.

Сколько биотина нужно?

"Для взрослых потребность в биотине составляет 30-100 мг/день, а для детей до 10 лет — 30 мг/день", — говорит эксперт. Хотя продукты, богатые биотином, в целом безопасны и доказанных побочных эффектов биотина не существует, все де не следует употреблять их в чрезмерных количествах. Лучше проконсультироваться с вашим лечащим врачом, прежде чем сознательно увеличивать его потребление с помощью еды или добавок.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.