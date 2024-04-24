Містять біотин: 7 продуктів для сяючої шкіри та швидкого росту волосся

Якщо хочете стати володаркою довгого волосся, почніть їсти продукти, багаті біотином. Вони не тільки допоможуть прискорити ріст волосся, а й подарують сяйво і свіжість вашій шкірі.

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Біотин, також відомий як вітамін B7 або вітамін H, являє собою водорозчинний вітамін B-комплексу. Він важливий для підтримки здоров'я шкіри, волосся і нігтів через його роль у синтезі жирних кислот, необхідних для здорових клітин шкіри. Він також сприяє виробленню кератину — білка, що формує структуру волосся і нігтів. Дефіцит біотину може призвести до сухості та лущення шкіри, ламкості нігтів і випадання волосся. Крім добавок, біотин міститься в натуральних продуктах, які слід обов'язково включати до свого раціону. Про це пише Health Shots.

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Біотин необхідний для деяких метаболічних процесів в організмі. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Karger Dermatology Journal, він метаболізує жири, вуглеводи і білки. Ось деякі з найкращих продуктів, багатих на біотин, для здоров'я волосся і сяючої шкіри.

Горіхи та насіння

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Серед горіхів, багатих на біотин, можна виокремити волоські горіхи, арахіс, мигдаль, насіння соняшнику та насіння льону. Це не тільки швидкий та ситний перекус, а й продукт, що містить життєво важливі поживні речовини для шкіри та волосся.

Батат

Батат багатий на вітаміни, мінерали, клітковину й антиоксиданти, відомі як каротиноїди. Вони є одним із найкращих рослинних джерел біотину. Солодку картоплю можна приготувати до м'якості на плиті або запекти. З неї можна приготувати картоплю фрі або пюре, очистивши, відваривши і зробивши пюре.

Яйця

Фото: Freepik

Яйця є чудовим джерелом білка, заліза, фосфору та вітаміну B. У жовтку міститься висока концентрація біотину. Яйця завжди слід ретельно готувати, щоб знизити небезпеку зараження сальмонелою і поліпшити засвоєння біотину. Яєчні білки містять білок, відомий як авідин, який може перешкоджати засвоєнню вітаміну біотину, якщо його їсти в сирому вигляді.

Лосось

Лосось та інша жирна риба є багатими джерелами жирних кислот омега-3, які добре відомі своєю здатністю зменшувати запалення в організмі. Приготований лосось містить 5 мкг біотину на порцію, що робить його чудовим джерелом вітаміну B. Оскільки лосось містить корисні ліпіди, то є чудовою їжею для підтримки здоров'я шкіри та волосся.

Гриби

Фото: Freepik

Крім антиоксидантів, гриби містять такі мінерали, як селен і магній. Крім того, в кожній чашці свіжих печериць міститься 5,6 мкг біотину. Спробуйте включати гриби у свій раціон у вигляді салатів, печені, сендвічів і ситних супів.

Авокадо

Авокадо містить багато біотину і його можна додавати в салати та бутерброди або робити гуакамоле. Воно корисне не тільки для смакових рецепторів, а й для шкіри та волосся.

Бобові

Фото: Freepik

Бобові з високим вмістом білка, клітковини і мінералів включають горох, квасолю та сочевицю. Арахіс і соєві боби — два найбагатших джерела біотину в цій категорії. Бобові можуть стати чудовим гарніром або основою для салатів, також їх додають у запечені страви або печеню.

Скільки біотину потрібно?

"Для дорослих потреба в біотині становить 30-100 мг/день, а для дітей до 10 років — 30 мг/день", — каже експерт. Хоча продукти, багаті на біотин, загалом безпечні і доведених побічних ефектів біотину не існує, все ж не слід вживати їх у надмірних кількостях. Краще проконсультуватися з вашим лікарем, перш ніж свідомо збільшувати його споживання за допомогою їжі або добавок.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.