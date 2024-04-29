"Очень красивая": Владимир Дантес трогательно обратился к Даше Кацуриной (фото)

Ресторатор и дизайнер накануне отметила 29-летие. Они с Дантесом встречаются с 2022 года и уже живут вместе.

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Украинский музыкант Владимир Дантес трогательно поздравил свою девушку Дашу Кацурину с днем рождения. Кадрами с именинницей и теплыми словами певец поделился в Instagram.

"Ты очень красивая. Ты обладаешь неповторимым вкусом. Ты умеешь принимать трудные решения. Ты умеешь дружить. Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной", — начал Дантес.

После этого музыкант назвал возлюбленную невероятной мамой и своей любовью.

"Ты возвращаешься в свою страну, когда вокруг все не советуют этого делать. Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что ты реально веришь в свой дом", — обратился к имениннице Владимир Дантес.

В частности, певец показал несколько трогательных кадров с Дашей Кацуриной, на которых они обнимались и целовались.

"Вова! Ну что ты делаешь!" — ответила в комментариях именинница.

Даша Кацурина отметила день рождения

Отметим, что Дантес и Кацурина начали встречаться в 2022 году. Долгое время они строили отношения на расстоянии, ведь именинница с двумя детьми, Александрой и Иваном, жили в Варшаве. Впрочем, в конце 2023 года дизайнер с наследниками окончательно вернулись в Украину и теперь живут вместе с Владимиром Дантесом в просторном доме под Киевом.

Владимир Дантес и Даша Кацурина с детьми Фото: dasha_katsurina

Александру и Ивана Даша Кацурина родила в браке с ресторатором Михаилом Кацуриным. Они почти одновременно с Владимиром Дантесом и Надей Дорофеевой объявили о разводе в марте 2022 года. Впоследствии стало известно, что певица и ресторатор также начали встречаться. А летом 2023 года они официально поженились.

Напомним, Владимир Дантес стал жертвой мошенников.

Также Фокус писал о добром деле Владимира Дантеса и звезды фильмов для взрослых Джозефины Джексон.