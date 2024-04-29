"Дуже красива": Володимир Дантес зворушливо звернувся до Даші Кацуріної (фото)

Рестораторка та дизайнерка напередодні відзначила 29-річчя. Вони з Дантесом зустрічаються з 2022 року та вже живуть разом.

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Український музикант Володимир Дантес зворушливо привітав свою дівчину Дашу Кацуріну з днем народження. Кадрами з іменинницею та теплими словами співак поділився в Instagram.

"Ти дуже красива. Ти маєш неповторний смак. Ти вмієш приймати важкі рішення. Ти вмієш дружити. Ти іноді відчуваєш себе не впевненою, але це робить тебе найрішучішою", — почав Дантес.

Після цього музикант назвав кохану неймовірною мамою та своїм коханням.

"Ти повертаєшся до своєї країни, коли навколо всі не радять цього робити. Ти відкриваєш нові бізнеси в Україні, бо ти реально віриш в свій дім", — звернувся до іменинниці Володимир Дантес.

Зокрема, співак показав кілька зворушливих кадрів з Дашею Кацуріною, на яких вони обіймалися та цілувалися.

"Вова! Ну що ти робиш!" — відповіла в коментарях іменинниця.

Даша Кацуріна відзначила день народження

Зазначимо, що Дантес та Кацуріна почали зустрічатися у 2022 році. Тривалий час вони будували стосунки на відстані, адже іменинниця з двома дітьми, Олександрою та Іваном, жили у Варшаві. Втім, наприкінці 2023 року дизайнерка зі спадкоємцями остаточно повернулися до України і тепер живуть разом з Володимиром Дантесом у просторому будинку під Києвом.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна з дітьми Фото: dasha_katsurina

Олександру та Івана Даша Кацуріна народила у шлюбі з ресторатором Михайлом Кацуріним. Вони майже одночасно з Володимиром Дантесом та Надею Дорофєєвою оголосили про розлучення у березні 2022 року. Згодом стало відомо, що співачка та ресторатор також почали зустрічатися. А влітку 2023 вони офіційно одружилися.

Нагадаємо, Володимир Дантес став жертвою шахраїв.

Також Фокус писав про добру справу Володимира Дантеса та зірки фільмів для дорослих Джозефіни Джексон.