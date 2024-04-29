Миллиардер Джефф Безос вышел на публику с невестой (фото)

Пара обручилась в конце весны 2023 года. Накануне они получили награду от экологической организации.

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60-летний американский миллиардер Джефф Безос вышел на публику с невестой, 54-летней журналисткой Лорен Санчес. Снимками телеведущая делится в своем Instagram.

Звездная пара накануне получила премию Global Visionary Award от экологической организации Conservation International за вклад в защиту окружающей среды в ресторане The Grill в Нью-Йорке.

"Нам с Джеффом такая честь получить награду Global Conservation International. Это действительно свидетельство усилий многих удивительных партнеров @BezosEarthFund", — написала возлюбленная Джеффа Безоса.

Как известно, благотворительный фонд основателя Amazon выделил 10 млрд долларов, чтобы помочь "решить проблемы климата и природы в течение текущего десятилетия". Джефф является исполнительным председателем организации, а его возлюбленная стала вице-председателем.

Для мероприятия журналистка выбрала элегантный total black образ. Санчес появилась на публике в лаконичном платье с глубоким декольте и жакете с баской. На ногах Лорен были туфли с острым носком, а к образу она добавила лаконичные серьги.

Между тем Джефф Безос был одет в темно-синий деловой костюм, который дополнил белой рубашкой и галстуком.

Джефф Безос и Лорен Санчес

Отметим, что основатель Amazon сделал предложение своей возлюбленной в мае 2023 года после пяти лет отношений. Сейчас детали о свадьбе не разглашаются.

Напомним, невесту Джеффа Безоса раскритиковали за неуместное платье.

Также Фокус писал о роскошном кольце Лорен Санчес.