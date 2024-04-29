Мільярдер Джефф Безос вийшов на публіку з нареченою (фото)

Пара заручилася наприкінці весни 2023 року. Напередодні вони отримали нагороду від екологічної організації.

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60-річний американський мільярдер Джефф Безос вийшов на публіку з нареченою, 54-річною журналісткою Лорен Санчес. Знімками телеведуча ділиться у своєму Instagram.

Зіркова пара напередодні отримала премію Global Visionary Award від екологічної організації Conservation International за внесок у захист довкілля в ресторані The Grill у Нью-Йорку.

"Нам з Джеффом така честь отримати нагороду Global Conservation International. Це дійсно свідчення зусиль багатьох дивовижних партнерів @BezosEarthFund", — написала кохана Джеффа Безоса.

Як відомо, благодійний фонд засновника Amazon виділив 10 млрд доларів, щоб допомогти "вирішити проблеми клімату та природи протягом поточного десятиліття". Джефф є виконавчим головою організації, а його кохана стала віцеголовою.

Для заходу журналістка обрала елегантний total black образ. Санчес зʼявилася на публіці в лаконічній сукні з глибоким декольте та жакеті з баскою. На ногах Лорен були туфлі з гострим носком, а до образ вона додала лаконічні сережки.

Тим часом Джефф Безос був одягнений у темно-синій діловий костюм, який доповнив білою сорочкою та краваткою.

Джефф Безос та Лорен Санчес

Зазначимо, що засновник Amazon зробив пропозицію своїй коханій у травні 2023 після пʼяти років стосунків. Наразі деталі про весілля не розголошуються.

Нагадаємо, наречену Джеффа Безоса розкритикували за недоречну сукню.

Також Фокус писав про розкішну каблучку Лорен Санчес.