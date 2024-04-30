Дизайнер Андре Тан объяснил, какую одежду лучше не надевать на Пасху

Уже в это воскресенье в Украине отмечают большой религиозный праздник Пасха, который часто является семейным праздником, который собирает всех за одним столом.

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Как и на любое важное событие, каждый человек всегда планирует, что одеть ему в этот день. Именно поэтому стилист Андре Тан подготовил подборку в которой рассказал, какую одежду лучше не выбирать на Пасхальные праздники.

По словам дизайнера, в пасхальных образах стоит избегать темных цветов. Андре Тан отмечает, что такие цвета как серый, черный и коричневый доминируют в повседневных образах большинства людей, поэтому для праздника лучше выбирать светлые и нежные цвета. Он отмечает, что Пасха считается светлым праздником, поэтому и стоит обращать внимание при выборе одежды на светлые оттенки одежды.

Также дизайнер рекомендует забыть в этот день об обтягивающих вещах, вещах с разрезами и открытых вещах, которые могут выглядеть вульгарно. Речь идет о глубоких декольте, вырезы на юбках, топы на бретельках и мини юбки.

Андре Тан также отмечает, что не уместным для пасхальных праздников будет одежда с яркими принтами. Дизайнер советует больше обратить на спокойные и нежные ткани и цвета, которые имеют натуральные, или пастельные оттенки.

Не рекомендует Андре Тан надевать вещи с дырками, потертостями или рваностями. По словам дизайнера, такая одежда в Пасху будет выглядеть неуместно. Кроме этого, он отметил, что также лучше забыть в этот день о шортах, платьях выше колена и мини юбках.

По словам Андре Тана на Пасху все же лучше выбрать более сдержанные и элегантные вещи.

"Помните: главное в этот день — это ваше душевное состояние, поэтому выбирайте одежду, в которой вам будет комфортно и радостно. Пусть ваш наряд отражает светлые чувства этого праздника!", — резюмировал Андре Тан.

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан представил свою коллекцию в Лос-Анджелесе и напомнил о войне в Украине. Кроме этого, Фокус писал, Андре Тан объяснил, почему до сих пор скрывает лицо своей единственной дочери.