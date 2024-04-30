Дизайнер Андре Тан пояснив, який одяг краще не одягати на Великдень

Вже цієї неділі В Україні відзначають велике релігійне свято Великдень, яке часто є родинним святом, яке збирає всіх за одним столом.

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Як і на будь-яку важливу подію, кожна людина завжди планує, що одягнути їй в цей день. Саме тому стиліст Андре Тан підготував підбірку в якій розповів, який одяг краще не обирати на Великодні свята.

За словами дизайнера, у пасхальних образах варто уникати темних кольорів. Андре Тан наголошує, що такі кольори як сірий, чорний та коричневий домінують в повсякденних образах більшості людей, тому для свята краще обирати світлі та ніжні кольори. Він наголошує, що Великдень вважається світлим святом, тому і варто звертати увагу при виборі одягу на світлі відтінки одягу.

Також дизайнер рекомендує забути в цей день про обтягуючі речі, речі з розрізами та відкриті речі, які можуть виглядати вульгарно. Мова йде про глибокі декольте, вирізи на спідницях, топи на бретельках та міні спідниці.

Андре Тан також наголошує, що не доречним для пасхальних свят буде одяг з яскравими принтами. Дизайнер радить більше звернути на спокійні та ніжні тканини та кольори, які мають натуральні, або ж пастельні відтінки.

Не рекомендує Андре Тан одягати речі з дірками, потертостями або рваностями. За словами дизайнера, такий одяг у Великдень виглядатиме недоречно. Крім цього, він наголосив, що також краще забути у цей день про шорти, сукні вище коліна та міні спідниці.

За словами Андре Тана на Великдень все ж краще обрати більш стримані та елегантні речі.

"Пам’ятайте: головне в цей день — це ваш душевний стан, тому обирайте одяг, в якому вам буде комфортно і радісно. Нехай ваш наряд відображає світлі почуття цього свята!", — резюмував Андре Тан.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан представив свою колекцію в Лос-Анджелесі і нагадав про війну в Україні. Крім цього, Фокус писав, Андре Тан пояснив, чому досі приховує обличчя своєї єдиної доньки.