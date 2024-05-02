Чистый четверг 2024: главные приметы этого дня

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной. И каждый день имеет важное значение, в том числе и Чистый четверг, в который принято придерживаться нескольких примет.

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Чистый, или Великий четверг отмечается за три дня до Воскресения Христового. В 2024 году Великий четверг припадает на 2 мая. Это — день духовного очищения, принятия таинства. Фокус собрал информацию о главных приметах, а также, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 2024.

Значение Чистого Четверга

Согласно Библии, в этот день Иисус Христос собственноручно вымыл ноги своих учеников во время Тайной вечери. Отсюда и название праздника — Чистый четверг. Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами, помогает очистить тело и дух человека от болезней. В этот день в церквях проводят литургию, а прихожане в могут причаститься и покаяться в грехах. Верующие должны помнить о молитве, строго соблюдать пост и придерживаться традиций.

Приметы на Чистый Четверг

Хорошей приметой считается ранний подъем и раннее купание, причем, еще до восхода солнца. Утренняя вода обладает особой силой, очищает и смывает все дурное.

Если умыться водой из таза, в который предварительно кинуть серебряную ложку, украшение или монетку, то получится надолго сохранить красоту, здоровье и цветущий вид.

Даже если вы проспали рассвет и у вас нет серебра или таза, чтобы в нем умыться, в этот день стоит как минимум искупаться. Считается, что если не сделать этого, весь следующий год будут сопровождать

Читы Четверг — благоприятный день для уборки дома и стирки. Считается, кто Пасху в грязи встретит, у того весь год будет полон неприятностей, ссор и разочарований.

Сегодня стоит вынести из дома весь мусор — сор, паутину, хлам. Так в следующий год вы вступите без груза собственных страхов и негативных эмоций.

Разберите вещи. Если чем-то не пользуетесь больше года, лучше это отдать нуждающимся. Так вы и другим поможете, и в своей жизни место для чего-то нового освободите.

Плохая примета — оставлять в этот день немытую посуду и замоченное, но нестираное, белье.

Если первый приготовленный сегодня кулич получится мягким и румяным — это к добру и удаче. Если сухим и черствым — к горестям и невзгодам.

Солнечно в этот день — к теплой и ясной весне.

Хорошая погода — к семейному счастью и благополучию.

Дождливо, холодно и ветрено — к такой же погоде всю оставшуюся весну.

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