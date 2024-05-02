Чистий четвер 2024: головні прикмети цього дня

Останній тиждень перед Великоднем називається Страсним. І кожен день має важливе значення, зокрема й Чистий четвер, у який заведено дотримуватися кількох прикмет.

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Чистий, або Великий четвер відзначається за три дні до Воскресіння Христового. У 2024 році Великий четвер припадає на 2 травня. Це — день духовного очищення, прийняття таїнства. Фокус зібрав інформацію про головні прикмети, а також, що можна і не можна робити в Чистий четвер 2024.

Значення Чистого Четверга

Згідно з Біблією, цього дня Ісус Христос власноруч вимив ноги своїх учнів під час Таємної вечері. Звідси й назва свята — Чистий четвер. Вважається, що цього дня вода має цілющі властивості, допомагає очистити тіло і дух людини від хвороб. Цього дня в церквах проводять літургію, а парафіяни мають змогу причаститися і покаятися в гріхах. Віряни мають пам'ятати про молитву, суворо дотримуватися посту і дотримуватися традицій.

Прикмети на Чистий Четвер

Доброю прикметою вважається ранній підйом і раннє купання, причому, ще до сходу сонця. Ранкова вода має особливу силу, очищає і змиває все погане.

Якщо вмитися водою з таза, в який попередньо кинути срібну ложку, прикрасу або монетку, то вийде надовго зберегти красу, здоров'я та квітучий вигляд.

Навіть якщо ви проспали світанок і не маєте срібла або таза, щоб у ньому вмитися, цього дня варто щонайменше скупатися. Вважається, що якщо не зробити цього, весь наступний рік будуть супроводжувати

Чити Четвер — сприятливий день для прибирання будинку і прання. Вважається, хто Великдень у бруді зустріне, у того весь рік буде сповнений неприємностей, сварок і розчарувань.

Сьогодні варто винести з дому все сміття — сміття, павутину, мотлох. Так у наступний рік ви вступите без вантажу власних страхів і негативних емоцій.

Розберіть речі. Якщо чимось не користуєтеся понад рік, краще це віддати нужденним. Так ви й іншим допоможете, і у своєму житті місце для чогось нового звільните.

Погана прикмета — залишати в цей день немитий посуд і замочену, але невипрану, білизну.

Якщо перша приготована сьогодні паска вийде м'якою і рум'яною — це до добра й удачі. Якщо сухою і черствою — до прикрощів і негараздів.

Сонячно цього дня — до теплої і ясної весни.

Гарна погода — до сімейного щастя і благополуччя.

Дощитиме, холодно і вітряно — до такої ж погоди всю весну, що залишилася.

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