Лайонел Ричи вышел в свет с младшей на 40 лет возлюбленной (фото)

Легендарный поп-исполнитель посетил событие, основанное британским королем Чарльзом ІІІ. На красной дорожке Ричи позировал в компании Лизы Париги.

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74-летний американский певец Лайонел Ричи и его 34-летняя девушка Лиза Париги были среди звезд, которые посетили The King's Trust 2024 Global Gala в Casa Cipriani в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Легендарный поп-исполнитель был соведущим события вместе с бывшим редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

Лайонел Ричи появился в черном бархатном смокинге с галстуком-бабочкой и черных туфлях.

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Тем временем возлюбленная музыканта, которая моложе его на 40 лет, позировала на красной дорожке в длинном цветочном платье с открытыми плечами с двумя синими бантиками. На ногах Лизы были белые туфли. Она распустила свои темные волосы и сделала вечерний макияж, добавив к наряду бриллиантовое колье.

The King's Trust 2024 Global Gala собирает средства для The King's Trust, благотворительной организации, которая помогает молодым людям развивать карьеру, учиться и укреплять уверенность. Мероприятие было основано в Великобритании королем Чарльзом III с целью помощи обездоленной молодежи, когда монарх еще был принцем Уэльским.

Лайонел Ричи с возлюбленной Фото: Getty Images

Отметим, что Лайонел Ричи и его избранница встречаются с 2014 года. Пару познакомили общие друзья на одной из вечеринок.

В свое время знаменитый поп-исполнитель был женат на дизайнере Диане Александр, которая родила ему дочь Софию и сына Майлза. Впоследствии Лайонел состоял в браке с исполнительницей Брендой Харви-Ричи, с которой певец стал отцом дочери Николь.

Дочь Лайонела Ричи София Фото: Instagram @sofiarichiegrainge

Напомним, дочь Лайонела Ричи София отметила первую годовщину бракосочетания.

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