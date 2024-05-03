Лайонел Річі вийшов у світ з молодшою на 40 років коханою (фото)

Легендарний попвиконавець відвідав подію, засновану британським королем Чарльзом ІІІ. На червоній доріжці Річі позував у компанії Лізи Парігі.

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74-річний американський співак Лайонел Річі та його 34-річна дівчина Ліза Парігі були серед зірок, які відвідали The King's Trust 2024 Global Gala в Casa Cipriani в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Легендарний попвиконаець був співведучим події разом з колишнім редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом.

Лайонел Річі був у чорному оксамитовому смокінгу з краваткою-метеликом і чорних туфлях.

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Тим часом кохана музиканта, яка молодша за нього на 40 років, позувала на червоній доріжці в довгій квітчастій сукні з відкритими плечима з двома синіми бантиками. На ногах Лізи були білі туфлі. Вона розпустила своє темне волосся та зробила вечірній макіяж, додавши до вбрання діамантове кольє.

The King's Trust 2024 Global Gala збирає кошти для The King's Trust, благодійної організації, яка допомагає молодим людям розвивати кар’єру, навчатися та зміцнювати впевненість. Захід був заснований у Великій Британії королем Чарльзом III з метою допомоги знедоленій молоді, коли монарх ще був принцом Уельським.

Лайонел Річі з коханою Фото: Getty Images

Зазначимо, що Лайонел Річі і його обраниця зустрічаються з 2014 року. Пару познайомили спільні друзі на одній з вечірок.

Свого часу знаменитий попвиконавець був одружений з дизайнеркою Діаною Олександр, яка народила йому доньку Софію та сина Майлза. Згодом Лайонел перебував у шлюбі з виконавицею Брендою Гарві-Річі, з якою співак став батьком доньки Ніколь.

Донька Лайонела Річі Софія Фото: Instagram @sofiarichiegrainge

Нагадаємо, донька Лайонела Річі Софія відзначила першу річницю одруження.

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