На грани развода: Алена Омаргалиева рассказала о кризисе в отношениях с Тамерланом (видео)

Алена Омаргалиева призналась, если бы она не вернулась с сыном в Украину, то, вероятнее всего, ее семья распалась бы.

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Украинская певица Алена Омаргалиева, муж которой, Тамерлан, служит на фронте, призналась, что в начале полномасштабной войны в Украине, их семья пережила кризис в отношениях, из-за, чего они оказались на грани развода. Подробностями личной жизни певца поделилась в интервью Славы Деминой.

В частности, Алена призналась, что когда начались события в Украине она с сыном уехала из дома под Киевом, сначала на Западную Украину, а уже потом в Польшу. Тем временем ее муж Тамерлан остался в столице и вступил в ТРО. С первых дней войны певец пошел защищать Украину.

Пока Тамерлан был здесь под обстрелами в Украине, в Польше Алена самостоятельно обустраивала новую жизнь — искала жилье, школу для сына, как отправить его на футбол. В этот момент, как призналась Алена, у пары возникли недоразумения. Это произошло потому, что до войны пара все время была вместе и никогда не расставалась даже на несколько дней.

"В начале полномасштабного вторжения, когда мы впервые были в разлуке почти 4 месяца (Алена с сыном — в Польше, Тамерлан — в Украине). Все знают, что Тамерлан и Алена 24/7. Я когда-то даже жаловалась, что Тамик меня никуда не пускает, даже на отдых. Я уставала и я человек, которому иногда надо быть одной, мне комфортно на самом деле. Это все было очень странно, как будто происходило все не со мной. У меня появились какие-то непонятные обиды, почему-то это все у меня так накапливалось, эта вся нервная ситуация. Я впервые без него в Польше, понимаю, что могу жить без мужа. Я пытаюсь устроить ребенка в школу, устроить на футбол. И у меня это все здесь стало — я могу сама. А в то время, ему нужна была моя поддержка. Но он здесь...", — рассказала певица.

Она призналась, что до сих пор не понимает, что произошло в тот период, но именно тогда их отношения впервые были на грани разрыва. Алена отметила, что если бы она не вернулась в Украину, то скорее всего их брак распался бы.

"Если бы я не вернулась, мы бы расстались. Мы разговаривали об этом. Я думаю, что это возможно. Хотя я человек, если я вышла замуж, родила ребенка, то я преданная. А тут у меня просто такое состояние. Он на меня очень обиделся. Пожалуй, это первое в жизни я жила без него. Я почувствовала себя самостоятельной. Тамерлан меня поэтому никогда не отпускал", — призналась певица.

1:11:40 — о кризисе в отношениях

Сейчас кризис в отношениях миновал. Пара даже пыталась второй раз забеременеть, но, к сожалению, по словам Алены, пока им это не удается. В 2023 году летом у нее произошел выкидыш. Это уже третий выкидыш, который перенесла Алена. Однако певица не теряет надежду, что Бог даст ей еще одного ребенка.

Стоит отметить, что Алена Омаргалиева и Тамерлан уже 11 лет в браке. Пара воспитывает сына Тимура.

Напомним, ранее мы писали, что Алена Омаргалиева рассказала, какие отношения имеет со свекровью, которая живет в России . Кроме этого, ранее Фокус писал, что Тамерлан резко высказался о блогерах, которые занимаются благотворительными сборами.