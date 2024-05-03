На межі розлучення: Альона Омаргалієва розповіла про кризу в стосунках з Тамерланом (відео)

Альона Омаргалієва зізналась, якби вона не повернулася з сином до України, то, ймовірніше всього, її сім'я розпалася б.

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Українська співачка Альона Омаргалієва, чоловік якої, Тамерлан, служить на фронті, зізналася, що на початку повномасштабної війни в Україні, їх сім’я пережила кризу в стосунках, через, що вони опинилися на межі розлучення. Подробицями особистого життя співака поділилася в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, Альона зізналася, що коли почалися події в Україні вона з сином виїхала з будинку під Києвом, спочатку на Західну Україну, а вже згодом в Польщу. Тим часом її чоловік Тамерлан залишився в столиці та вступив в ТРО. З перших днів війни співак пішов захищати Україну.

Поки Тамерлан був тут під обстрілами в Україні, в Польщі Альона самотужки облаштовувала нове життя — шукала житло, школу для сина, як відправити його на футбол. У цей момент, як зізналася Альона, у пари виникли непорозуміння. Це сталося тому, що до війни пара весь час була разом і ніколи не розлучалася навіть на кілька днів.

"На початку повномасштабного вторгнення, коли ми вперше були в розлуці майже 4 місяці (Альона з сином — в Польщі, Тамерлан — в Україні). Всі знають, що Тамерлан і Альона 24/7. Я колись навіть жалілася, що Тамік мене нікуди не пускає, навіть на відпочинок. Я втомлювалася і я людина, якій інколи треба бути одній, мені комфортно насправді. Це все було дуже дивно, наче відбувалося все не зі мною. У мене з’явилися якісь незрозумілі образи, чомусь це все в мене так накопичувалося, ця вся нервова ситуація. Я вперше без нього в Польщі, розумію, що можу жити без чоловіка. Я намагаюся влаштувати дитину в школу, влаштувати на футбол. І в мене оце все тут стало — я можу сама. А в той час, йому треба була моя підтримка. Але він тут…", — розповіла співачка.

Вона зізналася, що досі не розуміє, що сталося у той період, але саме тоді їх стосунки вперше були на межі розриву. Альона зазначила, що якби вона не повернулася в Україну, то скоріше б за все їх шлюб розпався.

"Якби я не повернулася, ми б розлучилися. Ми розмовляли про це. Я думаю, що це можливо. Хоча я людина, якщо я вийшла заміж, народила дитину, то я віддана. А тут в мене просто такий стан. Він на мене дуже образився. Мабуть, це перше в житті я жила без нього. Я відчула себе самостійною. Тамерлан мене тому ніколи не відпускав", — зізналася співачка.

1:11:40 - про кризу в стосунках

Наразі криза в стосунках минула. Пара навіть намагалася вдруге завагітніти, але, на жаль, за словами Альони, поки їм це не вдається. У 2023 році влітку у неї стався викидень. Це вже третій викидень, який перенесла Альона. Однак співачка не втрачає надію, що Бог дасть їй ще одну дитину.

Варто зазначити, що Альона Омаргалієва та Тамерлан вже 11 років у шлюбі. Пара виховує сина Тимура.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Альона Омаргалієва розповіла, які стосунки має зі свекрухою, яка живе в Росії. Крім цього, раніше Фокус писав, що Тамерлан різко висловився про блогерів, які займаються благодійними зборами.