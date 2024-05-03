"Ты просто в прострации": Анна Тринчер рассказала о неудачных свиданиях (видео)

Артистка удивила, что некоторые мужчины знакомятся с ней из собственной выгоды. Анна Тринчер отметила, что теперь не будет ставить мужчину на первое место.

Related video

Известная украинская певица и блогер Анна Тринчер откровенно поделилась, что после развода с блогером Александром Волошиным несколько раз ходила на свидания, однако попытки начать новые отношения были неудачными. Обычно это были встречи с мужчинами, которые уже смогли реализовать себя в жизни. Об этом Тринчер рассказала на канале "Okay Eva".

Известно, что Анна Тринчер и Александр Волошин разорвали отношения полгода назад. За это время у артистки было три свидания. По словам певицы, это были старше ее успешные мужчины. Однако, ни один из них не привлек ее и не вызвал чувства. На этих свиданиях блогерша была, как в "прострации". Они не знали ее как известную певицу. Анна отметила, что в будущих отношениях не хочет делать те же ошибки, которые были в предыдущих.

"Мне нечего рассказать на эту тему о своей жизни... За эти полгода я была три раза на свидании. Со всеми, с кем я ходила на свидания, они не знали меня. Эти мужчины не были известными... Это обычно мужчины 30+, реализованные в своем деле, имеющие свой доход, бизнес, какое-то свое дело. Но ничего не откликается, абсолютно. Просто сидишь и в моменте включается такой шумоизолятор, где ты ничего не слышишь, а просто смотришь, как он улыбается, ест, а ты просто в прострации", — рассказала артистка.

Тринчер очень неприятно замечать, что некоторые мужчины, которые знают ее как популярную певицу, знакомятся с ней из собственной выгоды. Они надеются, что певица сделает их известными.

"К сожалению, большинство мужчин, которые знакомятся и знают, кто я, делают это из-за своих личных потребностей — обычно коммерческие.... И это очень печально, потому что я это очень чувствую", — поделилась Анна. Тринчер отметила, что ей нужно менять себя, чтобы встречать нужных мужчин.

Смотреть: 24:29

Напомним, 19 апреля Анна Тринчер откровенно рассказала о буллинге в школе. Певица объяснила, почему решила говорить об этом публично. По словам Тринчер, тема буллинга для нее лично — очень триггерная тема.