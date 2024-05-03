"Ти просто в прострації": Анна Трінчер розповіла про невдалі побачення (відео)

Артистка здивувала, що деякі чоловіки знайомляться з нею з власної вигоди. Анна Трінчер зазначила, що тепер не буде ставити чоловіка на перше місце.

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Відома українська співачка та блогерка Анна Трінчер відверто поділилась, що після розлучення з блогером Олександром Волошиним декілька разів ходила на побачення, однак спроби почати нові стосунки були невдалими. Зазвичай це були зустрічі з чоловіками, які вже змогли реалізувати себе в житті. Про це Трінчер розповіла на каналі "Okay Eva".

Відомо, що Анна Трінчер та Олександр Волошин розірвали стосунки пів року тому. За цей час у артистки було три побачення. За словами співачки, це були старші за неї успішні чоловіки. Однак, жоден з них не привабив її та не викликав почуття. На цих побаченнях блогерка була, наче в "прострації". Вони не знали її як відому співачку. Анна зазначила, що у майбутніх стосунках не хоче робити ті ж помилки, які були в попередніх.

"Мені нема чого розповісти на цю тему про своє життя… За ці пів року я була три рази на побаченні. З усіма, з ким я ходила на побачення, вони не знали мене. Ці чоловіки не були відомими… Це зазвичай чоловіки 30+, реалізовані у своєму ділі, мають свій дохід, бізнес, якусь свою справу. Але нічого не відгукується, абсолютно. Просто сидиш і в моменті вмикається такий шумоізолятор, де ти нічого не чуєш, а просто дивишся, як він посміхається, їсть, а ти просто в прострації ", — розповіла артистка.

Трінчер дуже неприємно помічати, що деякі чоловіки, які знають її як популярну співачку, знайомляться з нею з власної вигоди. Вони сподіваються, що співачка зробить їх відомими.

"На жаль, більшість чоловіків, які знайомляться і знають, хто я, роблять це через свої особисті потреби — зазвичай комерційні…. І це дуже сумно, бо я це дуже відчуваю", — поділилась Анна. Трінчер зазначила, що їй потрібно змінювати себе, щоб зустрічати потрібних чоловіків.

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Нагадаємо, 19 квітня Анна Трінчер відверто розповіла про булінг у школі. Співачка пояснила, чому вирішила говорити про це публічно. За словами Трінчер, тема булінгу для неї особисто — дуже тригерна тема.