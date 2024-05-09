Знаменитая желтая гитара Принца будет продана за рекордные 600 тысяч долларов (фото)

Музыкальный инструмент был "одним из центральных инструментов Принса". Певец играл на нем в нескольких турах на пике своей популярности в 1980-х и 1990-х годах.

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Знаменитая гитара поп-звезды Принца Cloud 3, как ожидается, будет продан за 600 000 долларов на предстоящем аукционе Julien's Auctions, который состоится в этом месяце, сообщает Daily Mail.

Аукционный дом сообщил, что этот музыкальный инструмент выставленным на продажу на аукционе MUSIC ICONS, который пройдет с 29 по 30 мая, наряду с предметами, принадлежавшими Майклу Джексону и Джону Леннону.

По данным аукционного дома, этот музыкальный инструмент был "одним из центральных инструментов Принса", который он использовал во многих турах на пике своей популярности в 1980-х и 1990-х годах. Ее называют "культовым символом" "титанической карьеры и рок-н-ролльного наследия" Принса.Компания Julien's заявила, что "проверила происхождение Cloud 3, проведя компьютерную томографию" инструмента и поговорив с мастером Дэйвом Русаном, который помог его создать.

Специалисты отметили, что гитара "остается полностью пригодным для игры и имеет сертификат подлинности от Paisley Park". Инструмент уже дважды продавался: на аукционе Christie's в 2005 году за 5 247,31 доллара; а позже — более чем за 73 000 долларов на аукционе eBay. Сейчас стартовая цена — 100 тысяч долларов, но ожидается, что знаменитая гитара будет продана по цене от 400 000 до 600 000 долларов.

Гитара Принца Cloud 3 Фото: julienslive.com

"Наша компания с гордостью поддерживает проверенный опыт поиска и представления инструментов, имеющих беспрецедентное историческое значение, и Prince's Cloud 3 теперь присоединяется к этой уважаемой категории", — заявил в своем заявлении во вторник генеральный директор Julien’s Auctions Дэвид Гудман.

До начала аукциона желтая гитара Принса будет представлена ​​на выставке с 15 по 18 мая в Зале славы и музее музыкантов в Нэшвилле; а затем в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер с 22 по 28 мая.

Напомним, 9 апреля сообщалось, что первый комикс с Суперменом продали за рекордные 6 миллионов долларов. Комикс 1938 года стал самым дорогим комиксом в истории.