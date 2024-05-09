Знамениту жовту гітару Принца буде продано за рекордні 600 тисяч доларів (фото)

Музичний інструмент був "одним із центральних інструментів Прінса". Співак грав на ньому в кількох турах на піку своєї популярності в 1980-х і 1990-х роках.

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Знаменита гітара попзірки Принца Cloud 3, як очікується, буде продана за 600 000 доларів на майбутньому аукціоні Julien's Auctions, що відбудеться цього місяця, повідомляє Daily Mail.

Аукціонний дім повідомив, що цей музичний інструмент буде виставлено на продаж на аукціоні MUSIC ICONS, що пройде з 29 до 30 травня, поряд із предметами, що належали Майклу Джексону і Джону Леннону.

За даними аукціонного дому, цей музичний інструмент був "одним із центральних інструментів Прінса", який він використовував у багатьох турах на піку своєї популярності в 1980-х і 1990-х роках. Її називають "культовим символом" "титанічної кар'єри і рок-н-рольної спадщини" Прінса.Компанія Julien's заявила, що "перевірила походження Cloud 3, провівши комп'ютерну томографію" інструменту і поговоривши з майстром Дейвом Русаном, який допоміг його створити.

Фахівці зазначили, що гітара "залишається повністю придатною для гри і має сертифікат автентичності від Paisley Park". Інструмент уже двічі продавався: на аукціоні Christie's у 2005 році за 5 247,31 долара; а пізніше — за понад 73 000 доларів на аукціоні eBay. Наразі стартова ціна — 100 тисяч доларів, але очікується, що знаменита гітара буде продана за ціною від 400 000 до 600 000 доларів.

Гітара Принца Cloud 3 Фото: julienslive.com

"Наша компанія з гордістю підтримує перевірений досвід пошуку та представлення інструментів, що мають безпрецедентне історичне значення, і Prince's Cloud 3 тепер приєднується до цієї поважної категорії", — заявив у своїй заяві у вівторок генеральний директор Julien's Auctions Девід Гудман.

До початку аукціону жовту гітару Прінса буде представлено на виставці з 15 до 18 травня в Залі слави і музеї музикантів у Нешвіллі; а потім у Hard Rock Cafe на Таймс-сквер з 22 до 28 травня.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що перший комікс із Суперменом продали за рекордні 6 мільйонів доларів. Комікс 1938 року став найдорожчим коміксом в історії.