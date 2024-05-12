12 мая 2024 года: святого Епифания — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя приносить домой полевые цветы и ходить в гости. Утро пасмурное – лето будет дождливым.

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Что случилось 12 мая?

Он принадлежал к монашескому палестинскому ордену и был назначен на епископскую должность в городе Саламин, расположенном на острове Кипр. Епифаний считается одним из влиятельных деятелей раннего христианства, входящих в число так называемых Отцов Церкви. Наибольшую известность ему принесла непримиримая борьба с ложными учениями и ересями. При этом сам Епифаний в значительной степени следовал богословским воззрениям Оригена, которого считал одним из основных авторитетов. На формирование взглядов Епифания оказали существенное влияние аскетические монашеские общины Египта и Палестины, ведшие ожесточенную полемику с арианством — одним из наиболее распространенных еретических течений того времени.

Что нельзя делать 12 мая

Приносить домой полевые цветы

Ходить в этот день в гости

Работать с острыми предметами

Народные приметы и поверья:

красный рассвет – к засушливому лету;

утро пасмурное – лето будет дождливым;

много майских жуков – к засухе летом;

ночью поет соловей – ждите хорошую погоду;

голубые облака вечером – погода поменяется.

Родились в этот день:

1936 год — Иван Марчук, украинский живописец, заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии;

1980 год — Риши Сунак, британский политик, премьер-министр Великобритании (с 2022);

1981 год — Рами Малек, американский актер, исполнитель роли Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", лауреат премий "Эмми", "Золотой глобус", "Оскар" и др.

Также в этот день:

996 год — в Киеве освятили первую в Киевской Руси каменную церковь — Десятинную;

1929 год — во Львове создана организацию писателей Западной Украины — "Гроно";

2007 год — Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", уступив Марии Шерифович из Сербии.

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