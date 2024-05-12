12 травня 2024 року: святого Епіфанія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна приносити додому польові квіти і ходити в гості. Ранок похмурий — літо буде дощовим.

Related video

Що сталося 12 травня?

Він належав до чернечого палестинського ордену і був призначений на єпископську посаду в місті Саламін, розташованому на острові Кіпр. Епіфаній вважається одним із впливових діячів раннього християнства, що входять до числа так званих Отців Церкви. Найбільшу популярність йому принесла непримиренна боротьба з хибними вченнями та єресями. При цьому сам Епіфаній значною мірою дотримувався богословських поглядів Орігена, якого вважав одним з основних авторитетів. На формування поглядів Епіфанія істотно вплинули аскетичні чернечі громади Єгипту і Палестини, які вели запеклу полеміку з аріанством — однією з найпоширеніших єретичних течій того часу.

Що не можна робити 12 травня:

Приносити додому польові квіти

Ходити цього дня в гості

Працювати з гострими предметами

Народні прикмети та повір'я:

червоний світанок — до посушливого літа;

ранок похмурий — літо буде дощовим;

багато травневих жуків — до посухи влітку;

вночі співає соловей — чекайте на гарну погоду;

блакитні хмари ввечері — погода зміниться.

Народилися в цей день:

1936 рік — Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії;

1980 рік — Ріші Сунак, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії (з 2022);

1981 рік — Рамі Малек, американський актор, виконавець ролі Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія", лауреат премій "Еммі", "Золотий глобус", "Оскар" та ін.

Також цього дня:

996 рік — у Києві освятили першу в Київській Русі кам'яну церкву — Десятинну;

1929 рік — у Львові створено організацію письменників Західної України — "Гроно";

2007 рік — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2024 року