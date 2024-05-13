Дети Кэтрин Зеты-Джонс растрогали обращением к актрисе (фото)

Британская звезда экрана и ее муж Майкл Дуглас стали родителями дважды. Также у голливудского актера есть старший сын от предыдущего союза.

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Дети Кэтрин Зеты-Джонс трогательно обратились к ней в День матери 2024. Архивными кадрами и словами благодарности Кэрис и Дилан поделились в Instagram.

Единственный сын 54-летней британской актрисы, 23-летний Дилан Дуглас, показал, судя по всему, свежее фото с мамой и два архивных кадра, на которых юноша был еще маленьким мальчиком.

"Поздравляю всех с Днем матери. Простите, что я вас всех победил. У меня самая лучшая мама!" — написал Дилан.

"Это так мило", "Так мыло — поздравляю с Днем матери!", "Ооо, так мило, вам обоим повезло, что вы есть друг у друга", — реагируют пользователи сети.

Кэтрин Зета-Джонс с сыном Диланом

Между тем 21-летняя дочь звезды экрана Кэрис показала также архивное и свежее фото с мамой.

"Благодарна за то, кем ты есть и что ты делаешь. Люблю тебя", — написала наследница Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа.

Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис Фото: скріншот

Тем временем Кэтрин показала, какой букет получила в подарок на День матери 2024. Она поблагодарила детей за теплые слова и в очередной раз призналась им в любви.

Кроме этого, жена Майкла Дугласа показала фото их домашнего любимца.

"Твоя мама тебя также любит, мой сладкий маленький мальчик", — написала актриса.

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Зета-Джонс и старший нее на 25 лет Майкл Дуглас поженились в 2000 году. Тогда же родился их первенец Дилан, а впоследствии на свет появилась дочь Кэрис. Также у голливудского актера есть сын Кэмерон от брака с Диандрой Люкер. С ним Кэтрин довольно хорошо ладит, публично поздравляя его с праздниками.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс Фото: Getty Images

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с Кэрис и Диланом встретили Новый 2024 год в Индии.

Также Фокус писал о том, как 54-летняя Кэтрин Зета-Джонс выглядит без макияжа.