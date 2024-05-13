Діти Кетрін Зети-Джонс зворушили зверненням до акторки (фото)

Британська зірка екрану та її чоловік Майкл Дуглас стали батьками двічі. Також у голлівудського актора є старший син від попереднього союзу.

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Діти Кетрін Зети-Джонс зворушливо звернулися до неї в День матері 2024. Архівними кадрами та словами подяки Керіс та Ділан поділилися в Instagram.

Єдиний син 54-річної британської акторки, 23-річний Ділан Дуглас, показав, судячи з усього, свіже фото з мамою та два архівних кадри, на яких юнак був ще маленьким хлопчиком.

"Вітаю всіх з Днем матері. Вибачте, що я вас всіх переміг. У мене найкраща мама!" — написав Ділан.

"Це так мило", "Так мило — вітаю з Днем матері!", "Ооо, так мило, вам обом пощастило, що ви є одне в одного", — реагують користувачі мережі.

Кетрін Зета-Джонс із сином Діланом

Тим часом 21-річна донька зірки екрану Керіс показала також архівне та свіже фото з мамою.

"Вдячна за те, ким ти є та що ти робиш. Люблю тебе", — написала спадкоємиця Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа.

Кетрін Зета-Джонс з донькою Керіс Фото: Скріншот

Тим часом Кетрін показала, який букет отримала в подарунок на День матері 2024. Вона подякувала дітям за теплі слова та вчергове зізналася їм в любові.

Окрім цього, дружина Майкла Дугласа показала фото їхнього домашнього улюбленця.

"Твоя мама тебе також любить, мій солодкий маленький хлопчик", — написала акторка.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Зета-Джонс та старший за неї на 25 років Майкл Дуглас одружилися у 2000 році. Тоді ж народився їхній первісток Ділан, а згодом на світ зʼявилася донька Керіс. Також у голлівудського актора є син Кемерон від шлюбу з Діандрою Люкер. З ним Кетрін доволі добре ладнає, публічно вітаючи його зі святами.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з Керіс та Діланом зустріли Новий 2024 рік в Індії.

Також Фокус писав про те, як 54-річна Кетрін Зета-Джонс виглядає без макіяжу.